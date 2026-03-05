快訊

NBA／幫詹皇規劃瘋狂「退休巡演」計畫 美名嘴：和30隊簽約

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯。 路透
湖人隊41歲老將詹姆斯LeBron James）季後將成為自由球員，他會在哪支球隊退休引發外界關注。美國體育名嘴西蒙斯（Bill Simmons）提出一個瘋狂計畫，讓詹姆斯生涯最後一季披上30隊戰袍，完成真正的「退休巡演」。

詹姆斯未來動向備受球迷關注，回家鄉騎士隊或加盟勇士隊與柯瑞（Stephen Curry）聯手的傳聞，是許多球迷期望實現的。

西蒙斯則在節目上提出一項瘋狂計畫，「如果詹姆斯下季不是只加盟某一支球隊，而是把退休巡迴變成真的退休巡迴，跟30隊各簽一週合約如何？每隊都會有一場詹姆斯的主場比賽，他會先發出賽，球團能賣出成千上萬件的限量版球衣。」

西蒙斯形容這就像泰勒絲（Taylor Swift）演唱會，「這件事永遠不會發生，但真的很有趣。就像泰勒絲的《Eras Tour》，只是把演唱會換成籃球，主角變詹姆斯，這其實是很天才的點子。」

LeBron James 詹姆斯 湖人

