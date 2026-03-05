聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／雷霆一場比賽兩大將傷退 教頭曝明天評估狀況
雷霆隊今天雖以103：100擊敗尼克隊，4連勝的代價卻不小，卡盧索（Alex Caruso）和哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）都傷退，明天將評估傷勢。
卡盧索今天替補出賽12分鐘就因左邊髖部挫傷沒再上陣，先發的哈爾特斯坦也因左小腿緊繃，只留下上場17分鐘數據。
雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）表示，球員一旦傷退就不會在同場比賽回歸，明天將會重新評估兩人狀況。
兩人都是第四節中段確定不會回歸，卡盧索是第三節剩下4分多鐘時爭球被撞倒地，當下就面露痛楚，離場後就沒回到板凳區。賽後他透露感覺臀部在空中被撞擊，所幸除了痠痛感，沒有其他不適。
本季已因左小腿傷勢缺陣2場的哈爾特斯坦，今天完全沒有出手但抓下5個籃板，戴格諾表示哈爾特斯坦在板凳區時，被自己告知這場不會再上陣。
身為衛冕軍，雷霆本季傷兵不少，威廉斯（Jalen Williams ）和米契爾（Ajay Mitchell）還無法出賽，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）才剛回歸，不過今天勝場已是近10場的第8勝，目前49勝15敗戰績也穩居西區龍頭，和第二的馬刺隊有3.5場勝差。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。