NBA／雷霆一場比賽兩大將傷退 教頭曝明天評估狀況

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
卡盧索傷退。 美聯社

雷霆隊今天雖以103：100擊敗尼克隊，4連勝的代價卻不小，卡盧索（Alex Caruso）和哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）都傷退，明天將評估傷勢。

卡盧索今天替補出賽12分鐘就因左邊髖部挫傷沒再上陣，先發的哈爾特斯坦也因左小腿緊繃，只留下上場17分鐘數據。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）表示，球員一旦傷退就不會在同場比賽回歸，明天將會重新評估兩人狀況。

兩人都是第四節中段確定不會回歸，卡盧索是第三節剩下4分多鐘時爭球被撞倒地，當下就面露痛楚，離場後就沒回到板凳區。賽後他透露感覺臀部在空中被撞擊，所幸除了痠痛感，沒有其他不適。

本季已因左小腿傷勢缺陣2場的哈爾特斯坦，今天完全沒有出手但抓下5個籃板，戴格諾表示哈爾特斯坦在板凳區時，被自己告知這場不會再上陣。

身為衛冕軍，雷霆本季傷兵不少，威廉斯（Jalen Williams ）和米契爾（Ajay Mitchell）還無法出賽，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）才剛回歸，不過今天勝場已是近10場的第8勝，目前49勝15敗戰績也穩居西區龍頭，和第二的馬刺隊有3.5場勝差。

