NBA／「人來瘋」華克飆22分創賽季新高 助傷病76人險勝爵士

近期受到傷病所苦的76人隊，今天在先發陣容僅有馬克西（Tyrese Maxey）一人出賽的情況下，靠著替補上陣的華克（Jabari Walker）拿下22分，其中包括比賽倒數階段與葛萊姆斯（Quentin Grimes）連續4罰命中，幫助76人以106：102險勝爵士隊。

76人近期在喬治（Paul George）誤食禁藥遭到禁賽，安比德（Joel Embiid）也因為右腹外斜肌拉傷缺陣的情況下，前一場比賽新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）又摔傷下背部，加上因病缺陣的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），讓76人戰力捉襟見肘。

在今天面對西區排名倒數第2名的爵士，76人也陷入苦戰，前三節打完甚至還以1分差距落後給爵士，第四節中段爵士還一度將領先優勢擴大到6分，但關鍵時刻葛萊姆斯挺身而出，包辦了球隊最後12分中的6分，加上華克倒數2.5秒兩罰俱中，最終76人就以4分差距逆轉勝出，終止2連敗。

76人今天以馬克西攻下25分，華克則是拿下個人賽季新高的22分加上10籃板，葛萊姆斯16分，談到球隊今天驚險取勝，馬克西說：「我們幾乎整個先發陣容都缺陣，但每個球員都站出來了，大家都知道這不容易，也沒有想過比賽會打得多輕鬆。」

至於華克則表示，「認識我的人都知道，我有點人來瘋，甚至有些人可能覺得我的腦袋迴路不太正常，但這樣正好，我看把這股能量在場上完全釋放。」