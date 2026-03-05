快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／「人來瘋」華克飆22分創賽季新高 助傷病76人險勝爵士

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
76人隊華克。 路透通訊社
76人隊華克。 路透通訊社

近期受到傷病所苦的76人隊，今天在先發陣容僅有馬克西（Tyrese Maxey）一人出賽的情況下，靠著替補上陣的華克（Jabari Walker）拿下22分，其中包括比賽倒數階段與葛萊姆斯（Quentin Grimes）連續4罰命中，幫助76人以106：102險勝爵士隊。

76人近期在喬治（Paul George）誤食禁藥遭到禁賽，安比德（Joel Embiid）也因為右腹外斜肌拉傷缺陣的情況下，前一場比賽新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）又摔傷下背部，加上因病缺陣的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），讓76人戰力捉襟見肘。

在今天面對西區排名倒數第2名的爵士，76人也陷入苦戰，前三節打完甚至還以1分差距落後給爵士，第四節中段爵士還一度將領先優勢擴大到6分，但關鍵時刻葛萊姆斯挺身而出，包辦了球隊最後12分中的6分，加上華克倒數2.5秒兩罰俱中，最終76人就以4分差距逆轉勝出，終止2連敗。

76人今天以馬克西攻下25分，華克則是拿下個人賽季新高的22分加上10籃板，葛萊姆斯16分，談到球隊今天驚險取勝，馬克西說：「我們幾乎整個先發陣容都缺陣，但每個球員都站出來了，大家都知道這不容易，也沒有想過比賽會打得多輕鬆。」

至於華克則表示，「認識我的人都知道，我有點人來瘋，甚至有些人可能覺得我的腦袋迴路不太正常，但這樣正好，我看把這股能量在場上完全釋放。」

延伸閱讀

NBA／狂飆「神仙球」轟45分助金塊險勝 穆雷：我一輩子都在練

NBA／快艇落後17分大逆轉勇士 葛蘭德轉隊首秀拿下12分

NBA／哈登拇指骨折仍完成「4分打」 騎士教頭喊：我們需要他

NBA／三巨頭僅剩一位能打！「大帝」腹肌拉傷將缺席3場比賽

相關新聞

NBA／黃蜂大勝塞爾蒂克近19戰16勝 克努佩爾再平喬丹紀錄

日前才拉出一波9連勝的黃蜂隊，在今天作客波士頓的賽事中，在球隊一哥小鮑爾（LaMelo Ball）與新秀射手克努佩爾（Kon Knueppel）聯手投進8記三分球，團隊猛轟19記三分球下，以118：89大勝塞爾蒂克隊，不僅自己拉出6連勝，也中斷了塞爾蒂克的3連勝。

NBA／雷霆一場比賽兩大將傷退 教頭曝明天評估狀況

雷霆隊今天雖以103：100擊敗尼克隊，4連勝的代價卻不小，卡盧索（Alex Caruso）和哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）都傷退，明天將評估傷勢。

NBA／「人來瘋」華克飆22分創賽季新高 助傷病76人險勝爵士

近期受到傷病所苦的76人隊，今天在先發陣容僅有馬克西（Tyrese Maxey）一人出賽的情況下，靠著替補上陣的華克（Jabari Walker）拿下22分，其中包括比賽倒數階段與葛萊姆斯（Quentin Grimes）連續4罰命中，幫助76人以106：102險勝爵士隊。

NBA／布朗森追平外線失手 雷霆雙星領軍驚險退尼克奪4連勝

雷霆隊今天最多15分領先雖在第三節花光，在當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）聯手下仍在第四節要到領先，加上尼克隊兩次有機會的追平外線都失守，讓雷霆驚險以103：100踢館成功，4連勝入袋。

NBA／馬刺包攬單月4大獎創紀錄 溫班亞瑪也直呼不可思議

NBA聯盟在今天公布2月各大獎項獲選名單，其中馬刺隊一口氣包辦了單月MVP、新秀、防守球員與教練4大獎項，其中溫班亞瑪一人就拿下了西區單月MVP與最佳防守球員獎，在今天率隊大勝76人隊40分後，溫班亞瑪也直言對於能一同獲獎感到不可思議。

NBA／勇士不打算讓柯瑞關機 最快復出時間曝

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）因「跑者膝」持續因傷缺陣中，根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，柯瑞最快能復出的時間為3月16日對戰尼克的比賽，席格爾提到，勇士球團不打算讓柯瑞提前關機，而是以爭取季後賽席次為目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。