NBA／黃蜂大勝塞爾蒂克近19戰16勝 克努佩爾再平喬丹紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導

日前才拉出一波9連勝的黃蜂隊，在今天作客波士頓的賽事中，在球隊一哥小鮑爾（LaMelo Ball）與新秀射手克努佩爾（Kon Knueppel）聯手投進8記三分球，團隊猛轟19記三分球下，以118：89大勝塞爾蒂克隊，不僅自己拉出6連勝，也中斷了塞爾蒂克的3連勝。

儘管本賽季開打後戰績戰績一度徘徊在東區中後段班，但黃蜂近期在陣容漸趨穩定，以及射手克努佩爾連連打破各項新人紀錄下，成為東區近期狀況最火熱的球隊。

在今天作客塞爾蒂克主場的賽事中，黃蜂也延續火燙手感，在首節就猛轟35分，反觀在主場出賽的塞爾蒂克今天卻從上半場就打得綁手綁腳，前兩前合計僅拿下43分，上半場打完也以21分差距落後給黃蜂。

易籃後，塞爾蒂克懷特（Derrick White）雖然領軍一度將差距縮小到14分，但黃蜂克努佩爾與懷特（Coby White）的連續兩記三分球命中，又澆熄了塞爾蒂克的反攻氣焰，在第四節中段塞爾蒂克也陸續換下主力陣容，最終黃蜂也以29分差距大勝塞爾蒂克，在過去19場比賽拿下16勝，勝率也繼開季後再度超過5成。

黃蜂今天以克努佩爾投進4記三分球拿下20分表現最佳，這也讓他追平喬丹（Michael Jordan）新秀賽季累積26場單場20分賽事，且真實命中率65％的紀錄，有望在接下來再改寫聯盟新秀紀錄。

除了克努佩爾外，黃蜂一哥小鮑爾今天也有18分、7籃板、4助攻演出，米勒（Brandon Miller）18分、懷特17分；至於塞爾蒂克則以懷特攻下29分最佳，布朗（Jaylen Brown）20分、11籃板、7助攻。

PLG／「戀愛mo法」甜蜜登場 富邦勇士攜手momo推出主題球衣 

台北富邦勇士隊三月主場將於3月12日、3月14日、3月15日在和平籃球館浪漫登場，球團攜手momo購物網打造「戀愛mo法」主題周，勇士們將化身 momoboys，一同施展戀愛魔法，讓球館化身為粉紅夢境。在這浪漫氛圍中，邀請球迷與勇士共同感受這份專屬於春天的甜蜜魔力。

日前才拉出一波9連勝的黃蜂隊，在今天作客波士頓的賽事中，在球隊一哥小鮑爾（LaMelo Ball）與新秀射手克努佩爾（Kon Knueppel）聯手投進8記三分球，團隊猛轟19記三分球下，以118：89大勝塞爾蒂克隊，不僅自己拉出6連勝，也中斷了塞爾蒂克的3連勝。

NBA／布朗森追平外線失手 雷霆雙星領軍驚險退尼克奪4連勝

雷霆隊今天最多15分領先雖在第三節花光，在當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）聯手下仍在第四節要到領先，加上尼克隊兩次有機會的追平外線都失守，讓雷霆驚險以103：100踢館成功，4連勝入袋。

NBA／馬刺包攬單月4大獎創紀錄 溫班亞瑪也直呼不可思議

NBA聯盟在今天公布2月各大獎項獲選名單，其中馬刺隊一口氣包辦了單月MVP、新秀、防守球員與教練4大獎項，其中溫班亞瑪一人就拿下了西區單月MVP與最佳防守球員獎，在今天率隊大勝76人隊40分後，溫班亞瑪也直言對於能一同獲獎感到不可思議。

NBA／勇士不打算讓柯瑞關機 最快復出時間曝

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）因「跑者膝」持續因傷缺陣中，根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，柯瑞最快能復出的時間為3月16日對戰尼克的比賽，席格爾提到，勇士球團不打算讓柯瑞提前關機，而是以爭取季後賽席次為目標。

NBA／亞裔獲NBA冠軍第一人 林書豪認在台奪冠更具意義

「哈佛小子」林書豪曾在2019年隨暴龍隊獲得NBA總冠軍，為首位獲此榮耀的亞裔美籍球員，不過近期他在節目中分享，比起NBA冠軍，自己在台灣與弟弟林書緯為新北國王奪下的兩座冠軍，才是自己職業生涯中最有意義的勝利。

