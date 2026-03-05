NBA／布朗森追平外線失手 雷霆雙星領軍驚險退尼克奪4連勝

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
霍姆葛倫。 路透社
雷霆隊今天最多15分領先雖在第三節花光，在當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）聯手下仍在第四節要到領先，加上尼克隊兩次有機會的追平外線都失手，讓雷霆驚險以103：100踢館成功，4連勝入袋。

雷霆首節取得25：23領先，第二節尼克僅拿17分讓差距再擴大，第三節雷霆多特（Luguentz Dort）投進外線後領先達到57：42。尼克在阿努諾比（OG Anunoby）和沙米特（Landry Shamet）發揮下展開追分，節末先追平比數，布里吉斯（Mikal Bridges）的壓哨三分球更讓尼克以80：77進入決勝節。

第三節轟下40分的尼克，第四節沒能延續火力，儘管後段從92：100落後打出8：3的反撲攻勢，但布朗森（Jalen Brunson）追平外線失手，尼克搶到進攻籃板後阿努諾比的再一次追平外線也沒進框，讓雷霆以103：100帶走勝利。

霍姆葛倫今天飆進平生涯最多的6記三分球，攻下28分是全場最高，亞歷山大26分、8助攻，多特也贊助16分。

唐斯（Karl-Anthony Towns）17分、17籃板是尼克最佳，布朗森16分和平本季最佳的15助攻，但18投僅5中，阿努諾比16分。

