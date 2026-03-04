快訊

NBA／馬刺包攬單月4大獎創紀錄 溫班亞瑪也直呼不可思議

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
馬刺包西區單月最佳所有獎項，其中溫班亞瑪一人就拿下了西區單月MVP與最佳防守球員獎。 美國聯合通訊社
馬刺包西區單月最佳所有獎項，其中溫班亞瑪一人就拿下了西區單月MVP與最佳防守球員獎。 美國聯合通訊社

NBA聯盟在今天公布2月各大獎項獲選名單，其中馬刺隊一口氣包辦了單月MVP、新秀、防守球員與教練4大獎項，其中溫班亞瑪一人就拿下了西區單月MVP與最佳防守球員獎，在今天率隊大勝76人隊40分後，溫班亞瑪也直言對於能一同獲獎感到不可思議。

2月份11戰全勝的馬刺，在聯盟今天公布的單月獎項獲獎名單中橫掃西區4大獎，包括溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拿下單月MVP、最佳防守球員，哈波（Dylan Harper）獲得單月最佳新秀，總教練強森（Mitch Johnson）則是獲選單月最佳教練，創下聯盟史上第一次4獎項都由同隊包辦的狀況。

在今天單場拿下10分、8籃板、6阻攻，幫助馬刺以40分差距大勝76人後，溫班亞瑪也直言，在聽到獲獎訊息時感到不可思議，「我在來到球場前甚至不知道這件事，這真的很不可思議，這真的太棒了，我們必須繼續保持。」

溫班亞瑪也談到了哈波的優異表現，並認為再給馬刺一次選秀機會，他們依舊會挑選哈波，「看到他的成長，我相信在給我們選一次，還是會選他，他真的非常出色且沈穩，儘管我們在後衛位置上人才濟濟，但一想到哈波還那麼年輕，能為我們效力那麼多年，我就感到相當期待。」

至於哈波則表示，儘管今年開季聯盟幾名新秀表現更為搶眼，但也不斷告訴自己要穩紮穩打，「我不會去和任何人比較，我只是在和自己賽跑，大家的處境都不同，我很慶幸自己身處在馬刺陣中。現在我們的信心正值巔峰，每個人都在正確的時間點找到自己的節奏，當然還是有可以改進的地方，但這次客場之旅我們向大家展示了自己的潛力，這讓我們對於剩餘賽程感到興奮。」

