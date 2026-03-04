快訊

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
中華隊今天在東京巨蛋練球，全力備戰明天開打的世界棒球經典賽，轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽，中華隊發布最新訊息：「李灝宇在昨天官辦熱身賽後身體有些不適，但今天本人覺得無礙。不過為了確保球員健康優先，球隊目前先安排李灝宇至醫院進一步檢查。」

中華職棒會長蔡其昌今天抵達東京，針對李灝宇的身體狀況，他表示，李灝宇打擊後感覺有些不適，由防護員檢查，初步評估並沒有太大問題。

李灝宇本季有機會登上大聯盟，消息傳回母隊老虎隊後，要求中華隊進一步詳細檢查，因此緊急前往醫院進行MRI；蔡其昌表示，希望檢查結果沒有問題，李灝宇是中華隊很重要的強打。

蔡其昌證實，已緊急通知味全龍隊張政禹飛來東京待命，李灝宇的MRI檢查結果晚上出爐，將提供老虎球團確認，再決定是否異動中華隊名單。

經典賽 醫院 張政禹 大聯盟

中華隊今天在東京巨蛋練球，全力備戰明天開打的世界棒球經典賽，轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽，中華隊發布最新訊息：「李灝宇在昨天官辦熱身賽後身體有些不適，但今天本人覺得無礙。不過為了確保球員健康優先，球隊目前先安排李灝宇至醫院進一步檢查。」

