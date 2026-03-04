NBA／勇士不打算讓柯瑞關機 最快復出時間曝

Stephen Curry 位置 後衛 得分 27.2 籃板 3.54 助攻 4.8 抄截 1.13

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）因「跑者膝」持續因傷缺陣中，根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，柯瑞最快能復出的時間為3月16日對戰尼克的比賽，席格爾提到，勇士球團不打算讓柯瑞提前關機，而是以爭取季後賽席次為目標。

自柯瑞因右膝不適缺陣後，勇士戰績為4勝7敗，目前他至少還需缺陣10場比賽才能回歸，席格爾指出，勇士是否會讓柯瑞在3月16日交手尼克的比賽上場仍有待觀察，因為該場比賽也為勇士客場六連戰的開端。

席格爾說：「這也是為何沒有必要急著讓柯瑞回來，最快的復出時間可能是3月16日，但也有可能在那之後才會回歸。」

除柯瑞因傷缺陣外，巴特勒（Jimmy Butler）也因前十字韌帶撕裂賽季報銷，勇士目前戰績31勝30敗排西區第八，距離季後賽席次的西區第六名湖人有六場勝差，角逐西區前六對勇士難度頗高，但若以附加賽之姿進入季後賽，則可能將交手西區強權雷霆或馬刺，同樣會是艱鉅任務。