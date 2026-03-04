NBA／亞裔獲NBA冠軍第一人 林書豪認在台奪冠更具意義

「哈佛小子」林書豪曾在2019年隨暴龍隊獲得NBA總冠軍，為首位獲此榮耀的亞裔美籍球員，不過近期他在節目中分享，比起NBA冠軍，自己在台灣與弟弟林書緯為新北國王奪下的兩座冠軍，才是自己職業生涯中最有意義的勝利。

林書豪在前隊友「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的Podcast節目《Above The Rim》中，分享2019年的奪冠心得，他說：「我隨暴龍奪冠時，我其實沒有真正上場比賽，幾乎每晚都沒有出賽，但這件事仍然很棒。」

林書豪表示出於家庭因素，他認為在台灣奪冠更具意義，他說：「我最引以為傲的場上成就，是在台灣和我弟弟一起贏得兩座冠軍，能和一起長大的弟弟攜手達成，還有父母在場慶祝，真是令人難以置信。」

林書豪在2019年總冠軍賽僅出賽一場，上場時間為51.7秒。他返台後幫助新北國王奪下2024年PLG總冠軍和2025年TPBL總冠軍，並在2025年獲得總冠軍賽MVP。