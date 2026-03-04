快訊

NBA／愛德華飆41分退灰熊 安德森回歸老東家首秀僅拿2分

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
愛德華（Anthony Edwards）攻下41分，下半場領軍搶分逆轉戰局。 美國聯合通訊社
愛德華（Anthony Edwards）攻下41分，下半場領軍搶分逆轉戰局。 美國聯合通訊社

球員照片
Anthony Edwards
位置 後衛
得分 29.7
籃板 5.21
助攻 3.7
抄截 1.42

2025-2026賽季

灰狼隊在今天與灰熊隊之戰，儘管在上半場一路落後給對手，不過下半場在球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）領軍搶分下逆轉戰局，而愛德華最終也攻下41分，幫助灰狼以117：110擊敗灰熊，收下4連勝。

灰狼今天在主場迎戰灰熊，不過上半場卻被來勢洶洶、近期也處在連勝狀態的灰熊一路壓制，上半場打完灰狼僅攻下57分，以5分差距落後給灰熊。

但下半場灰狼一哥愛德華挺身而出，上半場就獨得21分的他，在下半場再度有20分進帳，且13分還是集中在關鍵的第四節，其中包括一波連得11分的爆炸性表現，幫助灰狼最終以7分差距勝出，收下4連勝後戰績也登上西區第4名。

愛德華在今天以29投15中，其中包括三分球13投7中的表現攻下41分，讓他本季已累積9場40分級賽事，追平湖人隊唐西奇（Luka Doncic）並列聯盟最多，  他賽後也坦言儘管球隊今天表現並不如預期，但他個人現在確實處在最快樂的時光，「我們現在團結一心，大家不在乎是誰得了30分，我覺得這是很重要的事情，這跟個人無關，而是更多的團隊合作。」

除了愛德華的41分外，灰狼今天包括藍道（Julius Randle）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和新同學多森姆（Ayo Dosunmu）都有雙位數得分表現。

至於昨天才與灰狼簽約今天隨即登場的安德森（Kyle Anderson）則是替補上陣14分鐘拿下2分，談到今年被爵士隊送往灰熊後遭到釋出，最終回到老東家灰狼，安德森賽前受訪時說：「在爵士時每個人都很棒，但顯然打球不是以贏得冠軍為目標是很痛苦的，我並不享受這種狀態，但球員和教練們都很好。」

NBA／巴恩斯中斷現役第二長連續出賽紀錄 馬刺大勝76人40分

NBA／麥肯再扮板凳暴徒 雷霆少了SGA照贏公牛收3連勝

NBA／快艇落後17分大逆轉勇士 葛蘭德轉隊首秀拿下12分

NBA／布朗森首節狂飆22分退公鹿 成尼克隊史最快7000分球員

相關新聞

NBA／詹皇暴扣秀！第四節海嘯攻勢逆轉鵜鶘 湖人主場奪3連勝

湖人隊今天面對西區後段班的鵜鶘隊，第四節一度陷入8分落後，但當家球星唐西奇（Luka Doncic）、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）聯手打出24：7的逆轉攻勢，在主場以110：101奪下3連勝。

NBA／愛德華飆41分退灰熊 安德森回歸老東家首秀僅拿2分

灰狼隊在今天與灰熊隊之戰，儘管在上半場一路落後給對手，不過下半場在球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）領軍搶分下逆轉戰局，而愛德華最終也攻下41分，幫助灰狼以117：110擊敗灰熊，收下4連勝。

NBA／哈登、施羅德聯手 騎士斷活塞客場6連勝

帶著母趾骨折傷勢出賽的「大鬍子」哈登（James Harden），今天面對東區龍頭活塞隊攻下18分、7助攻，加上施羅德（Dennis Schroder）替補貢獻15分，雙衛擋住活塞反撲，騎士隊在主場以113：109守護勝利，也中斷活塞客場6連勝。

NBA／巴恩斯中斷現役第二長連續出賽紀錄 馬刺大勝76人40分

儘管11連勝在前一場比賽遭到尼克隊中斷，但馬刺隊在今天隨即重整旗鼓作客76人隊主場，並在上半場就火力全開猛轟78分，其中包括第二節單節拿下46分，最終馬刺也以131：91的40分差距大勝76人，收下近13場比賽的第12勝。

NBA／麥肯再扮板凳暴徒 雷霆少了SGA照贏公牛收3連勝

儘管剛復出的球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再度因傷缺陣，但雷霆隊在今天作客公牛隊主場的賽事中，在第四節最後3分半鐘領先對手達到18分，儘管公牛最後發起一波12：0的反撲，但為時已晚，最終雷霆就以116：108收下3連勝。

NBA／狂飆「神仙球」轟45分助金塊險勝 穆雷：我一輩子都在練

金塊隊近況不佳，昨天主場輸灰狼隊後掉至西區第5。今天客場打爵士隊又陷入苦戰，幸好當家控衛穆雷（Jamal Murray）挺身而出，投進一顆又一顆「神仙球」，狂轟45分帶隊以128：125險勝。 穆雷

