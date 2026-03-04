NBA／巴恩斯中斷現役第二長連續出賽紀錄 馬刺大勝76人40分

儘管11連勝在前一場比賽遭到尼克隊中斷，但馬刺隊在今天隨即重整旗鼓作客76人隊主場，並在上半場就火力全開猛轟78分，其中包括第二節單節拿下46分，最終馬刺也以131：91的40分差距大勝76人，收下近13場比賽的第12勝。

馬刺今天在費城迎接客場5連戰的最後一場比賽，儘管已未能帶著連勝紀錄回到主場，且在今天與76人之戰賽前，前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）還因為突發的腳踝痠痛缺陣，這也是他繼2021年12月後再度缺陣，中斷了個人連續382場出賽的現役球員第二長紀錄，讓他無緣追上尼克布里吉斯（Mikal Bridges）的現役球員最長連續616場出賽紀錄，但馬刺仍是從首節就蓄勢待發。

老將巴恩斯中斷連續出賽紀錄。 路透

馬刺今天上半場就展現多點開花的攻勢，在前兩節分別攻下32分與46分，且剛獲選為2月最佳防守球員的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）更是持續展現禁區「大掃把」的功力，在上半場個人就送出5次阻攻，在隊友火力全開的情況下，一人堅守球隊防線。

在上半場打完就已經領先76人達到25分的情況下，馬刺第三節更是將對手往死裡打，單節再度拉出35：11的攻勢，讓勝負已毫無懸念，最終馬刺也在團隊7人得分上雙下，以40分差距大勝76人，

馬刺今天以近況火熱的瓦賽爾（Devin Vassell）以及2月西區最佳新秀哈波（Dylan Harper）分別攻下22分表現最佳，溫班亞瑪雖然僅出手5次拿下10分，但另有8籃板、4助攻、6阻攻演出，卡瑟爾（Stephon Castle）則有15分、10助攻；至於76人則以先發中唯一得分上雙的馬克西（Tyrese Maxey）攻下21分最佳。