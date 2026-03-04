快訊

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／巴恩斯中斷現役第二長連續出賽紀錄 馬刺大勝76人40分

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
馬刺在上半場就火力全開猛轟78分，其中包括第二節單節拿下46分，最終馬刺也以131：91的40分差距大勝76人。 法新社
馬刺在上半場就火力全開猛轟78分，其中包括第二節單節拿下46分，最終馬刺也以131：91的40分差距大勝76人。 法新社

本場賽事

-

:

-

載入中...

儘管11連勝在前一場比賽遭到尼克隊中斷，但馬刺隊在今天隨即重整旗鼓作客76人隊主場，並在上半場就火力全開猛轟78分，其中包括第二節單節拿下46分，最終馬刺也以131：91的40分差距大勝76人，收下近13場比賽的第12勝。

馬刺今天在費城迎接客場5連戰的最後一場比賽，儘管已未能帶著連勝紀錄回到主場，且在今天與76人之戰賽前，前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）還因為突發的腳踝痠痛缺陣，這也是他繼2021年12月後再度缺陣，中斷了個人連續382場出賽的現役球員第二長紀錄，讓他無緣追上尼克布里吉斯（Mikal Bridges）的現役球員最長連續616場出賽紀錄，但馬刺仍是從首節就蓄勢待發。

老將巴恩斯中斷連續出賽紀錄。 路透
老將巴恩斯中斷連續出賽紀錄。 路透

馬刺今天上半場就展現多點開花的攻勢，在前兩節分別攻下32分與46分，且剛獲選為2月最佳防守球員的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）更是持續展現禁區「大掃把」的功力，在上半場個人就送出5次阻攻，在隊友火力全開的情況下，一人堅守球隊防線。

在上半場打完就已經領先76人達到25分的情況下，馬刺第三節更是將對手往死裡打，單節再度拉出35：11的攻勢，讓勝負已毫無懸念，最終馬刺也在團隊7人得分上雙下，以40分差距大勝76人，

馬刺今天以近況火熱的瓦賽爾（Devin Vassell）以及2月西區最佳新秀哈波（Dylan Harper）分別攻下22分表現最佳，溫班亞瑪雖然僅出手5次拿下10分，但另有8籃板、4助攻、6阻攻演出，卡瑟爾（Stephon Castle）則有15分、10助攻；至於76人則以先發中唯一得分上雙的馬克西（Tyrese Maxey）攻下21分最佳。

76人 馬刺 巴恩斯

延伸閱讀

NBA／麥肯再扮板凳暴徒 雷霆少了SGA照贏公牛收3連勝

NBA／快艇落後17分大逆轉勇士 葛蘭德轉隊首秀拿下12分

NBA／湖人三巨頭聯手出擊 28分大勝勇士止3連敗

NBA／布朗森首節狂飆22分退公鹿 成尼克隊史最快7000分球員

相關新聞

NBA／哈登、施羅德聯手 騎士斷活塞客場6連勝

帶著母趾骨折傷勢出賽的「大鬍子」哈登（James Harden），今天面對東區龍頭活塞隊攻下18分、7助攻，加上施羅德（Dennis Schroder）替補貢獻15分，雙衛擋住活塞反撲，騎士隊在主場以113：109守護勝利，也中斷活塞客場6連勝。

NBA／巴恩斯中斷現役第二長連續出賽紀錄 馬刺大勝76人40分

儘管11連勝在前一場比賽遭到尼克隊中斷，但馬刺隊在今天隨即重整旗鼓作客76人隊主場，並在上半場就火力全開猛轟78分，其中包括第二節單節拿下46分，最終馬刺也以131：91的40分差距大勝76人，收下近13場比賽的第12勝。

NBA／麥肯再扮板凳暴徒 雷霆少了SGA照贏公牛收3連勝

儘管剛復出的球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再度因傷缺陣，但雷霆隊在今天作客公牛隊主場的賽事中，在第四節最後3分半鐘領先對手達到18分，儘管公牛最後發起一波12：0的反撲，但為時已晚，最終雷霆就以116：108收下3連勝。

NBA／狂飆「神仙球」轟45分助金塊險勝 穆雷：我一輩子都在練

金塊隊近況不佳，昨天主場輸灰狼隊後掉至西區第5。今天客場打爵士隊又陷入苦戰，幸好當家控衛穆雷（Jamal Murray）挺身而出，投進一顆又一顆「神仙球」，狂轟45分帶隊以128：125險勝。 穆雷

NBA／葛蘭德轉戰快艇首秀獲好評 雷納德：他就是一位全明星

快艇隊在今天與勇士隊之戰，迎來哈登（James Harden）交易案的主要籌碼葛蘭德（Darius Garland）加盟首秀，儘管他在受到上場時間限制的情況下，僅替補出賽23分鐘拿下12分，但不論是總教練泰隆魯（Tyronn Lue）還是球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）都給予好評。

NBA／季前被湖人裁今成勇士奇兵 威廉斯：來自紐約街頭、只怕上帝

勇士隊今天浪費最多17分領先，終場以101：114輸給快艇隊。不過剛簽訂雙向合約的27歲搖擺人威廉斯（Nate Williams）表現優異，獲得老將霍福特（Al Horford）及總教練柯爾（Stev

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。