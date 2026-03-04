快訊

NBA／麥肯再扮板凳暴徒 雷霆少了SGA照贏公牛收3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
雷霆替補上陣的麥肯（左）攻下20分表現最佳，讓因傷缺陣的SGA(右)場邊開心看球。 美國聯合通訊社
雷霆替補上陣的麥肯（左）攻下20分表現最佳，讓因傷缺陣的SGA(右)場邊開心看球。 美國聯合通訊社

儘管剛復出的球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再度因傷缺陣，但雷霆隊在今天作客公牛隊主場的賽事中，在第四節最後3分半鐘領先對手達到18分，儘管公牛最後發起一波12：0的反撲，但為時已晚，最終雷霆就以116：108收下3連勝。

雷霆近期在傷兵陸續回歸後過去兩戰連勝金塊與獨行俠，不過在今天與公牛之戰，包括亞歷山大、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）又再度出缺陣，這也讓雷霆在上半場陷入苦戰，僅以1分差距領先公牛，其中雷霆喬伊（Isaiah Joe）與公牛亞布塞萊（Guerschon Yabusele）各拿下15分。

不過易籃後雷霆突然發力，單節打出32：22的攻勢，反觀公牛卻在該節傷了大將布澤利斯（Matas Buzelis），他在一次進攻過程中不慎扭傷腳踝，提前退出比賽，這也讓雷霆把握住機會將比分差距持續擴大，甚至在第四節最後3分半鐘時已取得18分領先。

儘管公牛接下來由塞克斯頓（Collin Sexton）帶動起一波12：0的反撲，在比賽最後1分鐘追到6分差距，但雷霆華勒斯（Cason Wallace）與威廉斯（Jaylin Williams）連續4罰命中，仍是幫助雷霆以8分差距帶走勝利，收下3連勝。

雷霆今天以替補上陣的麥肯（Jared McCain）攻下20分表現最佳，這也是他季中被送到雷霆後，第三度單場得分在20分以上，出賽10場有8場得分上雙位數，成為球隊最為倚重的板凳得分好手，至於公牛得分最高的同樣是從板凳出發的塞克斯頓拿下20分，面對老東家的吉迪（Josh Giddey）則有14分、10助攻、9籃板的準大三元演出。

威廉斯 雷霆 麥肯

相關新聞

NBA／哈登、施羅德聯手 騎士斷活塞客場6連勝

帶著母趾骨折傷勢出賽的「大鬍子」哈登（James Harden），今天面對東區龍頭活塞隊攻下18分、7助攻，加上施羅德（Dennis Schroder）替補貢獻15分，雙衛擋住活塞反撲，騎士隊在主場以113：109守護勝利，也中斷活塞客場6連勝。

NBA／巴恩斯中斷現役第二長連續出賽紀錄 馬刺大勝76人40分

儘管11連勝在前一場比賽遭到尼克隊中斷，但馬刺隊在今天隨即重整旗鼓作客76人隊主場，並在上半場就火力全開猛轟78分，其中包括第二節單節拿下46分，最終馬刺也以131：91的40分差距大勝76人，收下近13場比賽的第12勝。

NBA／麥肯再扮板凳暴徒 雷霆少了SGA照贏公牛收3連勝

儘管剛復出的球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再度因傷缺陣，但雷霆隊在今天作客公牛隊主場的賽事中，在第四節最後3分半鐘領先對手達到18分，儘管公牛最後發起一波12：0的反撲，但為時已晚，最終雷霆就以116：108收下3連勝。

NBA／狂飆「神仙球」轟45分助金塊險勝 穆雷：我一輩子都在練

金塊隊近況不佳，昨天主場輸灰狼隊後掉至西區第5。今天客場打爵士隊又陷入苦戰，幸好當家控衛穆雷（Jamal Murray）挺身而出，投進一顆又一顆「神仙球」，狂轟45分帶隊以128：125險勝。 穆雷

NBA／葛蘭德轉戰快艇首秀獲好評 雷納德：他就是一位全明星

快艇隊在今天與勇士隊之戰，迎來哈登（James Harden）交易案的主要籌碼葛蘭德（Darius Garland）加盟首秀，儘管他在受到上場時間限制的情況下，僅替補出賽23分鐘拿下12分，但不論是總教練泰隆魯（Tyronn Lue）還是球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）都給予好評。

NBA／季前被湖人裁今成勇士奇兵 威廉斯：來自紐約街頭、只怕上帝

勇士隊今天浪費最多17分領先，終場以101：114輸給快艇隊。不過剛簽訂雙向合約的27歲搖擺人威廉斯（Nate Williams）表現優異，獲得老將霍福特（Al Horford）及總教練柯爾（Stev

