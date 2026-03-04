NBA／哈登、施羅德聯手 騎士斷活塞客場6連勝

帶著母趾骨折傷勢出賽的「大鬍子」哈登（James Harden），今天面對東區龍頭活塞隊攻下18分、7助攻，加上施羅德（Dennis Schroder）替補貢獻15分，雙衛擋住活塞反撲，騎士隊在主場以113：109守護勝利，也中斷活塞客場6連勝。

3天前兩隊剛交手，活塞上演逆轉勝，延長賽以122：109擊敗主將哈登、米契爾（Donovan Mitchell）都缺陣的騎士。今天戰場轉移到克里夫蘭，米契爾雖因右腹股溝拉傷持續缺陣，但哈登回歸，泰森（Jaylon Tyson）更連飆三分彈，率騎士半場打完取得54：48領先。

第三節活塞在哈里斯（Tobias Harris）「3分打」得手下一度追到66：67，但施羅德也回敬「3分打」，布萊恩（Thomas Bryant）更完成「4分打」，加上波特（Craig Porter Jr.）讀秒階段進球，讓騎士帶著89：80優勢進入決勝節。

活塞第四節92：101落後下雖打出一波7：0攻勢，將差距縮小到一球差，但騎士有莫布里（Evan Mobley）飆進外線止血，麥瑞爾（Sam Merrill）也有關鍵三分彈演出，加上施羅德重要切入和哈登跳投破網，騎士再將領先拉開到112：105，儘管施羅德讀秒階段發生失誤也沒改變結果，騎士最終就以4分差復仇成功。

哈登今天17投雖只有5中仍有18分、7助攻、5籃板表現，泰森飆進5記三分球在內的22分是騎士最高，莫布里18分，施羅德15分、5籃板、5助攻。

活塞主將康寧漢（Cade Cunningham）今天熄火，16投僅4中拿10分，杜倫（Jalen Duren）雖攻下全場最高24分，哈里斯也有19分貢獻，仍沒延續客場連勝。