快訊

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／哈登、施羅德聯手 騎士斷活塞客場6連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

帶著母趾骨折傷勢出賽的「大鬍子」哈登（James Harden），今天面對東區龍頭活塞隊攻下18分、7助攻，加上施羅德（Dennis Schroder）替補貢獻15分，雙衛擋住活塞反撲，騎士隊在主場以113：109守護勝利，也中斷活塞客場6連勝。

3天前兩隊剛交手，活塞上演逆轉勝，延長賽以122：109擊敗主將哈登、米契爾（Donovan Mitchell）都缺陣的騎士。今天戰場轉移到克里夫蘭，米契爾雖因右腹股溝拉傷持續缺陣，但哈登回歸，泰森（Jaylon Tyson）更連飆三分彈，率騎士半場打完取得54：48領先。

第三節活塞在哈里斯（Tobias Harris）「3分打」得手下一度追到66：67，但施羅德也回敬「3分打」，布萊恩（Thomas Bryant）更完成「4分打」，加上波特（Craig Porter Jr.）讀秒階段進球，讓騎士帶著89：80優勢進入決勝節。

活塞第四節92：101落後下雖打出一波7：0攻勢，將差距縮小到一球差，但騎士有莫布里（Evan Mobley）飆進外線止血，麥瑞爾（Sam Merrill）也有關鍵三分彈演出，加上施羅德重要切入和哈登跳投破網，騎士再將領先拉開到112：105，儘管施羅德讀秒階段發生失誤也沒改變結果，騎士最終就以4分差復仇成功。

哈登今天17投雖只有5中仍有18分、7助攻、5籃板表現，泰森飆進5記三分球在內的22分是騎士最高，莫布里18分，施羅德15分、5籃板、5助攻。

活塞主將康寧漢（Cade Cunningham）今天熄火，16投僅4中拿10分，杜倫（Jalen Duren）雖攻下全場最高24分，哈里斯也有19分貢獻，仍沒延續客場連勝。

布萊恩 活塞 騎士

延伸閱讀

NBA／活塞45勝寫下16年來新高 康寧漢：目標不只是在這裡

NBA／哈登拇指骨折仍完成「4分打」 騎士教頭喊：我們需要他

NBA／現役買犯高手！哈登超越「大Mo」擠身歷史罰球榜前3

NBA／湖人三巨頭聯手出擊 28分大勝勇士止3連敗

相關新聞

NBA／哈登、施羅德聯手 騎士斷活塞客場6連勝

帶著母趾骨折傷勢出賽的「大鬍子」哈登（James Harden），今天面對東區龍頭活塞隊攻下18分、7助攻，加上施羅德（Dennis Schroder）替補貢獻15分，雙衛擋住活塞反撲，騎士隊在主場以113：109守護勝利，也中斷活塞客場6連勝。

NBA／狂飆「神仙球」轟45分助金塊險勝 穆雷：我一輩子都在練

金塊隊近況不佳，昨天主場輸灰狼隊後掉至西區第5。今天客場打爵士隊又陷入苦戰，幸好當家控衛穆雷（Jamal Murray）挺身而出，投進一顆又一顆「神仙球」，狂轟45分帶隊以128：125險勝。 穆雷

NBA／葛蘭德轉戰快艇首秀獲好評 雷納德：他就是一位全明星

快艇隊在今天與勇士隊之戰，迎來哈登（James Harden）交易案的主要籌碼葛蘭德（Darius Garland）加盟首秀，儘管他在受到上場時間限制的情況下，僅替補出賽23分鐘拿下12分，但不論是總教練泰隆魯（Tyronn Lue）還是球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）都給予好評。

NBA／季前被湖人裁今成勇士奇兵 威廉斯：來自紐約街頭、只怕上帝

勇士隊今天浪費最多17分領先，終場以101：114輸給快艇隊。不過剛簽訂雙向合約的27歲搖擺人威廉斯（Nate Williams）表現優異，獲得老將霍福特（Al Horford）及總教練柯爾（Stev

NBA／不想談季後賽 安戴托昆波回歸坦言生疏：專注找回節奏

因小腿傷勢連續缺陣15場，公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天總算迎接5星期多來的第一場比賽，雖有19分、11籃板表現，但球隊以81：108慘輸給塞爾蒂克隊，安戴托昆波也形容自己有些生疏，不過仍開心回到球場。

NBA／金塊補強爭冠拼圖 簽下「助攻失誤比大師」瓊斯

金塊隊今天發動補強，簽下與獨行俠隊買斷合約的29歲控衛瓊斯（Tyus Jones）。由於瓊斯是在美國時間3月1日前買斷，因此有資格代表金塊打季後賽。 本季是瓊斯生涯第11個賽季，他以頂尖助攻失誤比立

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。