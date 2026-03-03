NBA／葛蘭德轉戰快艇首秀獲好評 雷納德：他就是一位全明星

快艇隊在今天與勇士隊之戰，迎來哈登（James Harden）交易案的主要籌碼葛蘭德（Darius Garland）加盟首秀，儘管他在受到上場時間限制的情況下，僅替補出賽23分鐘拿下12分，但不論是總教練泰隆魯（Tyronn Lue）還是球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）都給予好評。

快艇在今年交易大限前將球隊明星後衛「大鬍子」哈登送往騎士隊，並換回葛蘭德與一個次輪選秀權，不過葛蘭德受到傷勢影響，直到今天才首度披上快艇戰袍出賽，賽後葛蘭德也直言，在被交易後自己花了一段時間適應洛杉磯的生活以及與醫療團隊攜手努力復健，能夠在首秀就幫助球隊取勝意義重大。

對於暌違一個半月重返賽場，葛蘭德強調儘管是從板凳出發，但自己一點都不介意，只希望購進快融入球隊，「我不想要破壞這支球隊的化學效應，因為大家最近打得很順，儘管今天一場場有點奇怪，但一下子生疏感就消失了。」

至於球隊一哥雷納德也表示，葛蘭德本來就是一名全明星級的後衛，而且有相當強的競爭心態，「我們都很期待他帶動全隊，並為自己創造機會，加快我們的攻守轉換，且讓每個人都參與進來。他有這樣的能力，今天也表現得很好，我相當欣賞。」

而總教練泰隆魯則表示，葛蘭德的全能身手將能讓教練充分的發揮與使用，「這感覺真的很棒，他能帶動速度又能打擋拆，能去到場上任何他想去的位置，也可以是很多不同戰術的選項，但現在更關鍵的是讓他習慣跟我們一起打球，理解我們的打法。」