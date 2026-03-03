快訊

NBA／狂飆「神仙球」轟45分助金塊險勝 穆雷：我一輩子都在練

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊穆雷。 路透
金塊隊近況不佳，昨天主場輸灰狼隊後掉至西區第5。今天客場打爵士隊又陷入苦戰，幸好當家控衛穆雷（Jamal Murray）挺身而出，投進一顆又一顆「神仙球」，狂轟45分帶隊以128：125險勝。

穆雷全場19投13中，三分球13中8，罰球12中11，拿下45分8助攻。約柯奇（Nikola Jokic）只得到22分12籃板5助攻，爵士則以喬治（Keyonte George）砍進36分表現最佳。

「我們真的需要這一勝，不管用什麼方法都要拿下來。」穆雷賽後直言，「每個人都跳出來貢獻，特別是在防守端。」

當被問到如何接管比賽，穆雷解釋：「我打得很果斷，因為他們一直換防，所以我把出手距離拉更遠，只要有空檔就投。」

穆雷也解釋為何那麼會投神仙球，「那些球我都有在練，一輩子都在練這些，我很享受這種時刻，可以把自己能投進的球都表現出來。」

爵士 金塊 Jamal Murray

NBA／狂飆「神仙球」轟45分助金塊險勝 穆雷：我一輩子都在練

