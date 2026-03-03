快訊

NBA／季前被湖人裁今成勇士奇兵 威廉斯：來自紐約街頭、只怕上帝

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇雷納德(左)、勇士威廉斯(右)。 美聯社
快艇雷納德(左)、勇士威廉斯(右)。 美聯社

勇士隊今天浪費最多17分領先，終場以101：114輸給快艇隊。不過剛簽訂雙向合約的27歲搖擺人威廉斯（Nate Williams）表現優異，獲得老將霍福特（Al Horford）及總教練柯爾（Steve Kerr）盛讚。

身高196公分的威廉斯2022年落選秀，2023年4月在拓荒者隊完成生涯初登場，最近2季在火箭隊打拼，今年季前與湖人隊簽約，但例行賽開打前被裁掉。

威廉斯於美國時間2月16日與勇士簽雙向合約，上一戰對湖人隊打15分鐘，攻下7分。今天對快艇出賽22分鐘，三分球4中3，轟下18分創生涯新高。

威廉斯賽後受訪時談到防守雷納德（Kawhi Leonard）時的強硬態度，「我只怕上帝，那是我唯一害怕的，我來自紐約羅徹斯特的街頭，如果你去過我成長的地方，就會知道為什麼我會這樣。」

勇士資深中鋒霍福特也盛讚威廉斯，「我對他的防守印象深刻，在場上積極壓迫，真的讓人感受到他的存在。進攻端他很拚命搶籃板，能把空檔三分投進，這點很重要，而且他也有體型優勢，我覺得他很清楚自己是怎樣的球員。」

勇士主帥柯爾也說，「看他打球真有趣，是年輕、有活力的球員，也能把球投進。威廉斯真的是一名讓人印象深刻的球員。」

