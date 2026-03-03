快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／金塊補強爭冠拼圖 簽下「助攻失誤比大師」瓊斯

聯合新聞網／ 綜合報導
29歲控衛瓊斯。 路透
29歲控衛瓊斯。 路透

金塊隊今天發動補強，簽下與獨行俠隊買斷合約的29歲控衛瓊斯（Tyus Jones）。由於瓊斯是在美國時間3月1日前買斷，因此有資格代表金塊打季後賽。

本季是瓊斯生涯第11個賽季，他以頂尖助攻失誤比立足聯盟。去年休賽季與魔術隊簽1年700萬美元合約，卻嚴重水土不服，因交易轉戰獨行俠後，表現也未好轉，總共出賽56場，平均只得到3.1分2.6助攻，三分命中率28.1%，都創下生涯最差紀錄。

金塊正式球員名單已達15人，瓊斯預計和26歲後衛皮克特（Jalen Pickett）及布朗（Bruce Brown），分擔主控穆雷（Jamal Murray）不在場的時間。

本季金塊板凳助攻平均數6.5次，NBA倒數第3，只比火箭和湖人隊多。

金塊

相關新聞

NBA／快艇落後17分大逆轉勇士 葛蘭德轉隊首秀拿下12分

近期在主力陣容持續缺陣下勝少敗多的勇士隊，今天在主場出戰快艇隊雖然一度領先達到17分，不過下半場快艇展現多點開花的攻勢逆轉戰局，最終快艇就在全隊6人得分上雙下，在第四節逆轉戰局，最終以114：101擊敗勇士，收下2連勝。

NBA／字母哥回歸繳雙10救不了公鹿 27分慘輸綠衫軍吞3連敗

公鹿隊今天迎接當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo ）回歸，但缺陣15場復出的安戴托昆波雖繳出19分、11籃板，「雙10」表現仍沒助隊止敗，首節落後就達兩位數，最終以81：108吞下3連敗。

NBA／不想談季後賽 安戴托昆波回歸坦言生疏：專注找回節奏

因小腿傷勢連續缺陣15場，公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天總算迎接5星期多來的第一場比賽，雖有19分、11籃板表現，但球隊以81：108慘輸給塞爾蒂克隊，安戴托昆波也形容自己有些生疏，不過仍開心回到球場。

NBA／金塊補強爭冠拼圖 簽下「助攻失誤比大師」瓊斯

金塊隊今天發動補強，簽下與獨行俠隊買斷合約的29歲控衛瓊斯（Tyus Jones）。由於瓊斯是在美國時間3月1日前買斷，因此有資格代表金塊打季後賽。 本季是瓊斯生涯第11個賽季，他以頂尖助攻失誤比立

NBA／楊恩還未復出就遭驅逐出場 火箭4人狂飆103分輕取巫師

火箭隊在今天作客巫師隊主場的賽事中，雙方在第三節爆發衝突事件，導致出手推人的火箭伊森（Tari Eason）以及本周才準備復出的楊恩（Trae Young）雙雙遭到驅逐出場，但最終火箭仍是在杜蘭特（Kevin Durant）、森根（Alperen Sengun）等4人合力砍下103分下，以123：118擊敗巫師。

NBA／養傷超過2個月 楊恩將迎巫師處女秀

從老鷹隊被交易到巫師隊，楊恩（Trae Young）明天終於要迎接轉換東家後的第一場比賽，他的巫師處女秀將在主場面對魔術隊，不過上場會有時間限制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。