NBA／金塊補強爭冠拼圖 簽下「助攻失誤比大師」瓊斯
金塊隊今天發動補強，簽下與獨行俠隊買斷合約的29歲控衛瓊斯（Tyus Jones）。由於瓊斯是在美國時間3月1日前買斷，因此有資格代表金塊打季後賽。
本季是瓊斯生涯第11個賽季，他以頂尖助攻失誤比立足聯盟。去年休賽季與魔術隊簽1年700萬美元合約，卻嚴重水土不服，因交易轉戰獨行俠後，表現也未好轉，總共出賽56場，平均只得到3.1分2.6助攻，三分命中率28.1%，都創下生涯最差紀錄。
金塊正式球員名單已達15人，瓊斯預計和26歲後衛皮克特（Jalen Pickett）及布朗（Bruce Brown），分擔主控穆雷（Jamal Murray）不在場的時間。
本季金塊板凳助攻平均數6.5次，NBA倒數第3，只比火箭和湖人隊多。
