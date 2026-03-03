快訊

NBA／快艇落後17分大逆轉勇士 葛蘭德轉隊首秀拿下12分

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
葛蘭德交易案後首度代表快艇出賽。 美聯社
葛蘭德交易案後首度代表快艇出賽。 美聯社

近期在主力陣容持續缺陣下勝少敗多的勇士隊，今天在主場出戰快艇隊雖然一度領先達到17分，不過下半場快艇展現多點開花的攻勢逆轉戰局，最終快艇就在全隊6人得分上雙下，在第四節逆轉戰局，最終以114：101擊敗勇士，收下2連勝。

勇士近期在柯瑞、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）持續因傷缺陣的情況下，球隊戰績也陷入困境，其中柯瑞預計在下周重新評估膝蓋傷勢狀況，至於波爾辛吉斯則是持續因病缺陣，歸期未定，總教練科爾（Steve Kerr）賽前說：「現在他的狀況有點神秘，我們正在與他共同努力，希望能找到明確的方向並尋求突破，讓他恢復到持續健康的狀態。」

而今天勇士在主場出戰快艇，上半場也在波傑姆斯基（Brandin Podziemski）猛轟20分領軍下，一度取得最多17分領先，反觀快艇在上半場卻出現慢熱的狀況，首節僅拿下19分，上半場42分，且還發生高達9次失誤。

不過易籃後賽況卻風雲變色，快艇第三節展現多點開花的攻勢猛轟35分，將落後差距縮小到2分差，第四節他們更是乘勝追擊，以一波11：3的開節攻勢逆轉戰局，其中瑞士新秀中鋒尼德豪塞爾（Yanic Konan Niederhauser）更是展現有多次精彩爆扣與阻攻演出，幫助快艇揚長而去，最終以13分差距逆轉勝出。

快艇今天共計有6人球員得分上雙位數，其中以雷納德（Kawhi Leonard）攻下23分最佳，他也在本場比賽達成生涯1萬6000分里程碑，替補上陣的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）則有17分進帳，而在哈登（James Harden）交易案後首度代表快艇出賽的葛蘭德（Darius Garland）則有12分演出；至於勇士則以波傑姆斯基（Brandin Podziemski）22分最佳，不過其中20分都集中在上半場。

勇士 快艇

