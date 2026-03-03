NBA／楊恩還未復出就遭驅逐出場 火箭4人狂飆103分輕取巫師

火箭隊在今天作客巫師隊主場的賽事中，雙方在第三節爆發衝突事件，導致出手推人的火箭伊森（Tari Eason）以及本周才準備復出的楊恩（Trae Young）雙雙遭到驅逐出場，但最終火箭仍是在杜蘭特（Kevin Durant）、森根（Alperen Sengun）等4人合力砍下103分下，以123：118擊敗巫師。

巫師今天在主場出戰火箭賽前，傳出今年季中交易案才加入的明星後衛楊恩，有望在本周復出，不過在巫師還未有過任何出賽紀錄的楊恩，今天在未登錄的情況下卻先領到轉隊後的首次「驅逐出場」。

巫師與火箭之戰進行到第三節剩下3分多鐘時，火箭伊森先是在進攻時出手推倒沃金斯（Jamir Watkins），儘管裁判第一時間並未響哨，但隨後又在防守時再次出手推了沃金斯，裁判響哨後也一次賞給伊森兩次技術返歸遭到驅逐出場，至於穿著便服在場邊觀戰的楊恩，則是因為不滿裁判判決，一度走進場內抗議，同樣遭到驅逐出場，留下轉戰巫師後的第一項紀錄。

而作客的火箭今天仍是展現凶猛進攻火力，先發五人中，除了遭到驅逐出場的伊森僅拿下9分外，包括杜蘭特攻下30分、7籃板，森根32分、13籃板，湯普森（Amen Thompson）22分、12籃板，以及近況火熱的謝普得（Reed Sheppard）也有19分、10助攻、7籃板演出，四人攜手攻下103分，幫助火箭在第四節擋下巫師反撲，最終以5分差距賞給巫師5連敗。