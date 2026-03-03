NBA／字母哥回歸繳雙10救不了公鹿 27分慘輸綠衫軍吞3連敗

公鹿隊今天迎接當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo ）回歸，但缺陣15場復出的安戴托昆波雖繳出19分、11籃板，「雙10」表現仍沒助隊止敗，首節落後就達兩位數，最終以81：108吞下3連敗。

安泰托昆波因右小腿傷勢，從1月底就養傷至今，公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽前表示，球隊讓「希臘怪物」長時間休息是避免傷勢復發更惡化，在安泰托昆波明確表示想上場的情況下，不會躁進。

今天安戴托昆波先發只打了19分鐘，公鹿在當家球星回歸下，開賽先打出7：2攻勢，但綠衫軍馬上連拿5分扳平，豪瑟（Sam Hauser）投進壓哨球更助隊首節打完取得30：20領先。

「綠衫軍」當家球星布朗（Jaylen Brown）今天雖因病缺陣，但普里查德（Payton Pritchard）板凳出發三分球10投5中轟下25分，加上先發得分都達兩位數，第二節持續拉開差距，第四節公鹿又只得16分，讓塞爾蒂克以27分差距迎接3連勝。

公鹿今天輸球後戰績26勝34敗只排東區第11，和排名第10的黃蜂隊有3場半勝差，仍有機會透過附加賽爭取季後賽門票，瑞佛斯也強調後續比賽場場關鍵，「這就是我們面對的局勢，我們必須克服它。」