NBA／養傷超過2個月 楊恩將迎巫師處女秀

從老鷹隊被交易到巫師隊，楊恩（Trae Young）明天終於要迎接轉換東家後的第一場比賽，他的巫師處女秀將在主場面對魔術隊，不過上場會有時間限制。

楊恩美國時間周一下午在社群發了一段訓練影片，配上「3月5日」文字，巫師教頭基夫（Brian Keefe）後續證實，楊恩預計明天復出，上場時間大約會落在17到20分鐘。

1月初被交易到巫師的楊恩，從去年12月27日開始就因右膝內側副韌帶扭傷和大腿傷勢缺戰至今，本季迄今只打了10場比賽，場均成績是19.3分和8.9助攻。

楊恩4度入選明星賽，上季以生涯場均新高的11.6助攻奪下助攻王，還有場均24.2分貢獻，本季受傷病困擾，離開效力7季的老鷹，成巫師展望下季的要角。

巫師目前16勝43敗在東區戰績倒數，不過先換來楊恩，再從獨行俠隊換來戴維斯（Anthony Davis），被視為重建的重要一步，不過戴維斯本季成「痛痛人」，1月9日扭傷手指後就沒出賽紀錄。