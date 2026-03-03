快訊

經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

放屁一天放幾次才正常？新研究顯示可能比你想像的還要多

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／養傷超過2個月 楊恩將迎巫師處女秀

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊恩天終於要迎接轉隊巫師後後的第一場比賽。 歐新社
楊恩天終於要迎接轉隊巫師後後的第一場比賽。 歐新社

從老鷹隊被交易到巫師隊，楊恩（Trae Young）明天終於要迎接轉換東家後的第一場比賽，他的巫師處女秀將在主場面對魔術隊，不過上場會有時間限制。

楊恩美國時間周一下午在社群發了一段訓練影片，配上「3月5日」文字，巫師教頭基夫（Brian Keefe）後續證實，楊恩預計明天復出，上場時間大約會落在17到20分鐘。

1月初被交易到巫師的楊恩，從去年12月27日開始就因右膝內側副韌帶扭傷和大腿傷勢缺戰至今，本季迄今只打了10場比賽，場均成績是19.3分和8.9助攻。

楊恩4度入選明星賽，上季以生涯場均新高的11.6助攻奪下助攻王，還有場均24.2分貢獻，本季受傷病困擾，離開效力7季的老鷹，成巫師展望下季的要角。

巫師目前16勝43敗在東區戰績倒數，不過先換來楊恩，再從獨行俠隊換來戴維斯（Anthony Davis），被視為重建的重要一步，不過戴維斯本季成「痛痛人」，1月9日扭傷手指後就沒出賽紀錄。

戴維斯 巫師 美國

延伸閱讀

NBA／獨行俠都要重建了還不走？ 米道頓解釋留隊原因是...

NBA／快艇迷請期待！美媒透露葛蘭德即將在與勇士之戰復出

NBA／傳2015榜眼「0球隊想要」 可能乖乖回巫師打球

NBA／聰明、有策應能力！馬刺簽資深中鋒普拉里到賽季結束

相關新聞

NBA／養傷超過2個月 楊恩將迎巫師處女秀

從老鷹隊被交易到巫師隊，楊恩（Trae Young）明天終於要迎接轉換東家後的第一場比賽，他的巫師處女秀將在主場面對魔術隊，不過上場會有時間限制。

NBA／活塞45勝寫下16年來新高 康寧漢：目標不只是在這裡

底特律活塞的夢幻賽季仍在延續。這支近年一度被視為聯盟笑柄的球隊，本季完成驚人蛻變，週日客場以106比92擊敗奧蘭多魔術，收下本季第45勝，不僅穩居東區龍頭，更寫下自2007-08賽季以來首次單季45勝的里程碑。

NBA／約克維奇驚喜現身湖人主場 唐西奇嗨喊：他是我的GOAT！

在今日湖人主場交手國王的比賽，網球界傳奇球星約克維奇（Novak Djokovic）驚喜現身在場邊觀戰，在網壇巨星的加持下，湖人最終128：104大勝。賽後，約克維奇與好友唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）進行交談與合影，展現彼此好交情，唐西奇更是在採訪中笑稱，約克維奇是他心目中網球界的「GOAT」。

NBA／獨行俠都要重建了還不走？ 米道頓解釋留隊原因是...

前全明星前鋒「米豆湯」米道頓（Khris Middleton）在今年交易截止日前與「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）互換東家，從巫師轉戰獨行俠，儘管有傳言稱金塊隊等幾支季後賽球隊對他感興趣，他最終仍然決定留在將要重建的獨行俠隊，他本人也在近期採訪中解釋原因，他稱為了在今夏自由球員市場尋求更好的合約，他選擇留隊繼續打拼。

NBA／哈登拇指骨折仍完成「4分打」 騎士教頭喊：我們需要他

拇指雖骨折，被交易到騎士隊的「大鬍子」哈登（James Harden）今天仍帶傷出賽還攻下22分、9籃板、8助攻，以全能表現助隊以106：102擊敗籃網隊，讓騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）直呼「我們需要他」。

NBA／金塊前鋒水土不服？近5場命中率僅2成5 主帥幫緩頰稱「帶傷上陣」

近況不佳的金塊，今天在主場交手灰狼仍持續陷入迷航，終場108：117苦吞2連敗。其中，本季加盟金塊的前鋒強森（Cameron Johnson）先發上場23分鐘一分未得，被認為是「戰犯」之一，還因近期低迷的表現遭外界詬病。金塊主帥艾德曼（David Adelman）在賽後替他緩頰，他強調強森是因為「帶傷上陣」，導致狀態下滑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。