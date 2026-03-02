NBA／活塞45勝寫下16年來新高 康寧漢：目標不只是在這裡

底特律活塞的夢幻賽季仍在延續。這支近年一度被視為聯盟笑柄的球隊，本季完成驚人蛻變，週日客場以106比92擊敗奧蘭多魔術，收下本季第45勝，不僅穩居東區龍頭，更寫下自2007-08賽季以來首次單季45勝的里程碑。

活塞此役從開賽便掌握節奏，防守端壓迫到位、轉換進攻流暢，上半場便建立雙位數優勢。面對魔術幾度反撲，活塞始終保持冷靜，在第三節後段再度拉開比分，最終以14分差距帶走勝利。

當家核心康寧漢（Cade Cunningham）再度展現MVP等級身手，攻下29分並送出11次助攻，關鍵時刻多次在擋拆後精準分球或自己完成終結，主宰比賽走向。「我們知道外界對我們的看法，但我們更清楚自己正在做什麼，」康寧漢賽後表示。「45勝很棒，但我們的目標不是停在這裡。」

哈里斯（Tobias Harris）挹注23分與7籃板，成為穩定火力來源；中鋒杜倫（Jalen Duren）則是持續捍衛禁區，繳出16分、10籃板的雙十表現，持續強化活塞內線厚度。

這場勝利讓活塞戰績來到45勝14負，繼續穩坐東區第一寶座。回顧過去數季，活塞長期深陷重建泥淖，如今在康寧漢帶領下完成華麗轉身，從聯盟末段班一路衝上爭冠熱門，堪稱本季最大黑馬。

總教練在談到球隊蛻變時表示：「這不是一夜之間發生的。我們從失敗中學習，現在的每一場勝利，都是過去努力的累積。」