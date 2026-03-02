快訊

NBA／約克維奇驚喜現身湖人主場 唐西奇嗨喊：他是我的GOAT！

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇（左）與湖人球星唐西奇（右）。 取自NBA官方X
約克維奇（左）與湖人球星唐西奇（右）。 取自NBA官方X

在今日湖人主場交手國王的比賽，網球界傳奇球星約克維奇（Novak Djokovic）驚喜現身在場邊觀戰，在網壇巨星的加持下，湖人最終128：104大勝。賽後，約克維奇與好友唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）進行交談與合影，展現彼此好交情，唐西奇更是在採訪中笑稱，約克維奇是他心目中網球界的「GOAT」。

本場比賽，唐西奇面對西區爐主國王隊，打得輕鬆寫意，他上場29分鐘，便拿28分、5籃板、9助攻；在好友面前，詹姆斯也沒有「漏氣」，他也交出24分、5助攻、2抄截、1火鍋的成績，在雙星的火力輸出下，湖人在上半場就打趴國王隊，最終以24分差贏球。

唐西奇在採訪中興奮地說道：「他（約克維奇）能來我真的太高興了。」接著，他說：「我的意思是，約克維奇絕對是我心目中的歷史最佳球員（GOAT）。他能來現場看我比賽，簡直難以置信。我和他聊過了，比賽後可能還會再見他。」

約克維奇也算是另類的「湖人迷」，過去就曾多次到場觀看湖人隊的經典賽事，包含在2015-16賽季，他現身已故巨星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）生涯最後幾場比賽之一；在2年前，約克維奇再度重返紫金主場，親眼目睹好友詹姆斯達成NBA歷史總得分達4萬分的里程碑。

至於約克維奇驚喜現身洛杉磯的原因，是因為他即將參與每年3月辦在美國加州的印地安泉網球公開賽（BNP Paribas Open），這位史上最偉大的網壇巨星，正在尋求贏得他在該賽事中的第6座冠軍頭銜。

Novak Djokovic 湖人 Luka Doncic

