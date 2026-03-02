NBA／獨行俠都要重建了還不走？ 米道頓解釋留隊原因是...

前全明星前鋒「米豆湯」米道頓（Khris Middleton）在今年交易截止日前與「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）互換東家，從巫師轉戰獨行俠，儘管有傳言稱金塊隊等幾支季後賽球隊對他感興趣，他最終仍然決定留在將要重建的獨行俠隊，他本人也在近期採訪中解釋原因，他稱為了在今夏自由球員市場尋求更好的合約，他選擇留隊繼續打拼。

根據達拉斯當地媒體透露，34歲老將米道頓確定本賽季「不走了」，將繼續為獨行俠效力至賽季結束。在接受《達拉斯晨報》記者柯提斯（Mike Curtis）時，米道頓強調續留原因是為了在「進入自由球員市場時擁有最好的機會。」

他接著告訴記者：「我在這裡獲得了一個穩定的角色，可以打完這個賽季，希望我能發揮出色，以強勢姿態進入自由球員市場，無論最終是留在這裡還是尋找其他機會。」

雖然米道頓在2025年從公鹿轉戰巫師後，他已不再是那個曾經入選過3屆全明星的頂級前鋒。然而，本賽季季中來到新球隊的他，表現仍然可圈可點，他也證明自己仍是可以勝任關鍵時刻的球員。在交易案過後，米道頓至今代表獨行俠出戰8場比賽，場均可攻下12.6分、4籃板、2.9助攻。除了得分外，米道頓還在獨行俠隊中扮演著老將和領袖的角色，球團希望他能為2025屆狀元秀佛雷格（Cooper Flagg）提供指導。

當被問到轉隊後來到達拉斯這座城市感想時，米道頓則表示：「我在這裡的前兩週過得很棒，所以我認為沒必要去追逐一些可能行不通的事情，我覺得最穩健的做法就是待在這裡。」

目前還不清楚他們是否會在本賽季結束後達成長期合作關係，但獨行俠總教練基德（Jason Kidd）已經對米道頓在球場上和球場下的影響力讚不絕口，「無論場上場下，他都已經對我們產生了一定的影響，他能留下來真是太好了。我們會盡量避免讓他每晚打滿40分鐘，但他作為一名老將的得分能力和領導能力正是我們更衣室所需要的，所以我們很高興他留了下來。」基德補充。