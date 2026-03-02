NBA／哈登拇指骨折仍完成「4分打」 騎士教頭喊：我們需要他

拇指雖骨折，被交易到騎士隊的「大鬍子」哈登（James Harden）今天仍帶傷出賽還攻下22分、9籃板、8助攻，以全能表現助隊以106：102擊敗籃網隊，讓騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）直呼「我們需要他」。

36歲的哈登從快艇轉戰騎士，穿上新戰袍的8場比賽繳出場均19.3分、8.0助攻和5.1籃板成績單，但上周對尼克隊傷到右手拇指，休息2天後回歸，上半場攻下8分，下半場更有「4分打」演出，助隊第三節扭轉戰局。

最終哈登出賽全隊最久的36分鐘，9投5中包括7投4中的三分球，加上12罰8中，攻下全隊最高22分。亞特金森說：「你可以看出來，他上半場狀態明顯不是百分之百，下半場我們打得比較掙扎時，他有挺身而出，站上罰球線、投進三分球，這樣很好。」

騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）因右腹股溝拉傷持續缺陣，哈登的回歸對球隊幫助很大，「我們今晚需要他，顯然就算帶傷出賽，他還是打得非常好。」

哈登今天12罰8中的表現，讓他罰球命中數達到8532球，超越已故傳奇球星「大Mo」馬龍（Moses Malone）的8531球，爬升至NBA歷史罰球命中數排行榜第3名，僅落後爵士傳奇名將「郵差」馬龍（Karl Malone）的9787顆以及和湖人隊巨星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的8810顆。