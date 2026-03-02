世界盃男籃／奈特、裴頓帶動流暢攻勢 美國隊狂轟123分刷新紀錄

美國男籃在FIBA世界盃美洲區資格賽再度展現強大火力。面對墨西哥，美國隊全場攻下123分，不僅追平隊史紀錄，更刷新賽事歷史單場投籃命中數與助攻數，打出一場近乎教科書等級的進攻秀。

此役美國隊全場命中46球、送出36次助攻，雙雙改寫賽事紀錄。其中46記進球打破他們2018年擊敗烏拉圭時所創下的45球舊紀錄；36次助攻則超越巴西2022年對哥倫比亞的35次，同時刷新美國隊原本32次的紀錄。

美國隊開賽即火力全開，上半場就轟下71分，幾乎提前奠定勝基。雖然第三節一度手感降溫，單節僅得17分，但末節再度提速狂飆35分，將比分拉開至無法動搖的差距。123分也追平美國隊3個月前在同一賽事對尼加拉瓜所創下的單場最高得分紀錄。

全隊共有7人得分達雙位數，進攻點分散而流暢。洛迪（David Roddy）10投7中高效率攻下全隊最高20分，奈特（Brandon Knight）18分8助攻，希爾（Malcolm Hill）也有18分，羅賓森•厄爾（Jeremiah Robinson-Earl）17分7籃板，泰勒（Terry Taylor）14分10籃板5助攻。

裴頓雖只有3分進帳，但全場送出9次助攻，搭配奈特一同帶動全隊行雲流水的攻勢。美國隊一共轟進17記三分球，追平賽事史上前10高的紀錄，僅差1球就能追平他們在2018年對巴拿馬時的18顆三分球紀錄。

「我們的重點是分享球，找到空檔的人，」洛迪賽後表示。「當大家都在跑動、信任彼此，球自然會找到最好的出手機會。」

值得一提的是，美國隊12名球員都獲得上場時間，僅有2人沒有分數進帳，有所貢獻，最終團隊效率值高達160，刷新美國隊歷史新高（原紀錄為去年12月對尼加拉瓜時的153），同時也是本項賽事歷史第二高紀錄，僅次於巴西2022年對哥倫比亞時的164。

美國隊目前在小組賽取得3勝1敗的成績，和先前擊敗他們的多明尼加都獲得7分積分；美國隊下個階段的比賽將在7月，分別對上多明尼加和墨西哥，8月底將會進行第二輪循環賽。