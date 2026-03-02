快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

世界盃男籃／奈特、裴頓帶動流暢攻勢 美國隊狂轟123分刷新紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
奈特攻下18分8助攻。 路透社
奈特攻下18分8助攻。 路透社

美國男籃在FIBA世界盃美洲區資格賽再度展現強大火力。面對墨西哥，美國隊全場攻下123分，不僅追平隊史紀錄，更刷新賽事歷史單場投籃命中數與助攻數，打出一場近乎教科書等級的進攻秀。

此役美國隊全場命中46球、送出36次助攻，雙雙改寫賽事紀錄。其中46記進球打破他們2018年擊敗烏拉圭時所創下的45球舊紀錄；36次助攻則超越巴西2022年對哥倫比亞的35次，同時刷新美國隊原本32次的紀錄。

美國隊開賽即火力全開，上半場就轟下71分，幾乎提前奠定勝基。雖然第三節一度手感降溫，單節僅得17分，但末節再度提速狂飆35分，將比分拉開至無法動搖的差距。123分也追平美國隊3個月前在同一賽事對尼加拉瓜所創下的單場最高得分紀錄。

全隊共有7人得分達雙位數，進攻點分散而流暢。洛迪（David Roddy）10投7中高效率攻下全隊最高20分，奈特（Brandon Knight）18分8助攻，希爾（Malcolm Hill）也有18分，羅賓森•厄爾（Jeremiah Robinson-Earl）17分7籃板，泰勒（Terry Taylor）14分10籃板5助攻。

裴頓雖只有3分進帳，但全場送出9次助攻，搭配奈特一同帶動全隊行雲流水的攻勢。美國隊一共轟進17記三分球，追平賽事史上前10高的紀錄，僅差1球就能追平他們在2018年對巴拿馬時的18顆三分球紀錄。

「我們的重點是分享球，找到空檔的人，」洛迪賽後表示。「當大家都在跑動、信任彼此，球自然會找到最好的出手機會。」

值得一提的是，美國隊12名球員都獲得上場時間，僅有2人沒有分數進帳，有所貢獻，最終團隊效率值高達160，刷新美國隊歷史新高（原紀錄為去年12月對尼加拉瓜時的153），同時也是本項賽事歷史第二高紀錄，僅次於巴西2022年對哥倫比亞時的164。

美國隊目前在小組賽取得3勝1敗的成績，和先前擊敗他們的多明尼加都獲得7分積分；美國隊下個階段的比賽將在7月，分別對上多明尼加和墨西哥，8月底將會進行第二輪循環賽。

相關新聞

NBA／金塊前鋒水土不服？近5場命中率僅2成5 主帥幫緩頰稱「帶傷上陣」

近況不佳的金塊，今天在主場交手灰狼仍持續陷入迷航，終場108：117苦吞2連敗。其中，本季加盟金塊的前鋒強森（Cameron Johnson）先發上場23分鐘一分未得，被認為是「戰犯」之一，還因近期低迷的表現遭外界詬病。金塊主帥艾德曼（David Adelman）在賽後替他緩頰，他強調強森是因為「帶傷上陣」，導致狀態下滑。

世界盃男籃／奈特、裴頓帶動流暢攻勢 美國隊狂轟123分刷新紀錄

美國男籃在FIBA世界盃美洲區資格賽再度展現強大火力。面對墨西哥，美國隊全場攻下123分，不僅追平隊史紀錄，更刷新賽事歷史單場投籃命中數與助攻數，打出一場近乎教科書等級的進攻秀。

NBA／湖人問題不是教練！熱火「初代士官長」點名2位球員應背鍋

儘管坐擁豪華三巨頭，但湖人本賽季卻打得掙扎，近10場僅拿下5勝5敗的成績。現已退役的熱火「初代士官長」海斯倫（Udonis Haslem）在近期上節目中談到了湖人的問題，他認為，湖人的問題並非出在教練團，反倒是出在兩大球星詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）身上。

NBA／現役買犯高手！哈登超越「大Mo」擠身歷史罰球榜前3

騎士球星「大鬍子」哈登（James Harden）在今天球隊106：102戰勝籃網的比賽中，飆進22分、9籃板、8助攻的成績。此外，他全場罰球12罰8中，在賽後超越已故的傳奇球星「大Mo」摩西馬龍（M

NBA／勇士噩耗！柯瑞「跑者膝」再休10天 至少缺陣5場

勇士隊今天宣布壞消息，當家球星柯瑞（Stephen Curry）的「跑者膝」將讓他至少再多休5場比賽，10天後將再進行評估。

NBA／被裁後首度交手老東家馬刺 索漢：很高興能和他們重聚

由於本賽季在馬刺陣中角色逐漸被邊緣化，22歲的鋒衛搖擺人索漢（Jeremy Sochan）最終在上個月遭到球團釋出。後加盟尼克隊的他，今天在紐約主場正式碰頭他過去的老東家，儘管他早已不是「黑衫軍」的一

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。