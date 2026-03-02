快訊

NBA／金塊前鋒水土不服？近5場命中率僅2成5 主帥幫緩頰稱「帶傷上陣」

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊前鋒強森。 法新社
金塊前鋒強森。 法新社

近況不佳的金塊，今天在主場交手灰狼仍持續陷入迷航，終場108：117苦吞2連敗。其中，本季加盟金塊的前鋒強森（Cameron Johnson）先發上場23分鐘一分未得，被認為是「戰犯」之一，還因近期低迷的表現遭外界詬病。金塊主帥艾德曼（David Adelman）在賽後替他緩頰，他強調強森是因為「帶傷上陣」，導致狀態下滑。

在過去的5場比賽中，強森場均僅得8.4分，投籃命中率更是慘不忍睹，只有25.6%。作為曾經聯盟中以投籃精準著稱的頂尖3D側翼，如今卻繳出這樣差強人意的成績單，這也讓不少球迷開始質疑他的實力。本場比賽，強森的競技狀態仍繼續下滑，他出場23分鐘6投0中，一分未得，僅拿到4籃板3助攻的慘淡成績。更糟的是，他還因為腳踝受傷而提前離場，球隊最終也以9分差吞敗。

金塊主帥艾德曼。 路透社
金塊主帥艾德曼。 路透社

賽後，艾德曼替子弟兵解釋道：「強森是我們先發小前鋒，我相信他。但今晚，他的身體狀態確實不在最佳，就像我說的，如果他缺陣，就必須有人挺身而出。」

「他今天移動不太好。顯然，強森知道我們側翼位置上有很多球員缺陣，所以他帶傷上陣。我認為這影響了他的比賽。他左右移動很困難。在前往猶他之前，我們會給他做檢查。」艾德曼接著告訴記者。隨後，艾德曼還補充，「我希望會有好消息，但今晚在對陣灰狼的比賽中，他的傷勢一直影響著他。他之前對雷霆的比賽中狀態比今晚好得多。」

去年金塊為了提升陣容，將原先培養的球星波特（Michael Porter Jr.）交易至籃網隊，得到29歲的前鋒強森。在24-25賽季，強森在效力籃網時期仍有場均18.8分、4.3籃板、3.4助攻的數據，投籃命中率47.5%，而如今卻在金塊隊面臨「水土不服」的窘境，目前場均只有11.6分，投籃命中率略為下滑至45.3%。由於他的表現遠未達預期，導致了金塊隊近期的低潮，目前球隊戰績為37勝24敗，排名已跌至西區第5。

金塊

