NBA／湖人問題不是教練！熱火「初代士官長」點名2位球員應背鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人三巨頭左起為：詹姆斯、里夫斯、唐西奇。 路透社

儘管坐擁豪華三巨頭，但湖人本賽季卻打得掙扎，近10場僅拿下5勝5敗的成績。現已退役的熱火「初代士官長」海斯倫（Udonis Haslem）在近期上節目中談到了湖人的問題，他認為，湖人的問題並非出在教練團，反倒是出在兩大球星詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）身上。

自從NBA全明星週末後，湖人隊便一直難以找到比賽節奏。此外，他們帶著3連敗的戰績進入週日的比賽，而且每一場失利都比上一場更令人沮喪。雖然在昨日湖人對勇士之役，他們成功止血，以129：101擊敗陣容不齊全的勇士隊，但湖人的防守問題依舊還是得不到解方。

熱火「初代士官長」海斯倫。 路透社

鑒於本賽季球隊糟糕表現，許多專家人士將矛頭指向湖人總教練瑞迪克（JJ Redick），但海斯倫則認為，責任完全在於球員，「你們到底在幹什麼？到底發生了什麼事？這不是JJ（瑞迪克）的責任，這是球員們的責任。」海斯倫在《NBA on Prime》節目中談到「紫金軍團」最近在場上的問題時說道。

海斯倫特別指出陣中球星唐西奇和詹姆斯在比賽最後階段的失誤問題，影響了球隊的表現，他表示：「你們的2名主力球員在比賽最後階段犯了錯誤。如果你們想成為一支冠軍球隊，那麼這種情況就不能再發生了。」

湖人隊目前戰績為35勝24敗，排在西區第6，倘若他們的低迷狀態繼續下去，排名緊隨在後的太陽、勇士隊很可能將在賽季後半段「超車」成功，讓湖人的季後賽之路越走越艱辛。

