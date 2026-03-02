NBA／勇士噩耗！柯瑞「跑者膝」再休10天 至少缺陣5場

勇士隊今天宣布壞消息，當家球星柯瑞（Stephen Curry）的「跑者膝」將讓他至少再多休5場比賽，10天後將再進行評估。

柯瑞因右膝不適已連續缺陣10場，勇士打下4勝6敗，10天後再評估代表接續面對快艇、火箭、衛冕軍雷霆、爵士和公牛隊的比賽，他將繼續免戰。

昨天和湖人隊之戰，柯瑞穿著便服現身，受訪時提到傷勢形容「很怪」，他說：「傷勢復原狀況很難預測。」

勇士球團將柯瑞右膝情形列為髕骨股骨疼痛症候群（Patellofemoral Pain Syndrome），又稱為「跑者膝」，是膝蓋骨和大腿骨接觸面因滑動軌跡不良或磨損，會導致膝蓋前方或周圍產生非結構性損傷的疼痛；最初球團認為柯瑞可在明星賽周後回歸，但他在當周訓練遭遇挫折，並告訴訓練團隊，還沒準備好進行實戰訓練。

柯瑞表示膝傷還需要一些時間，「現在對我來說是每天能否連續保持好狀態，已經做到了，希望他們能讓我儘快回到球場。」

勇士目前31勝29敗在西區排名第8，柯瑞表示努力保持狀態，加強身體各方面力量，「我知道一旦我回歸，就是為季後賽的全力衝刺期。」柯瑞提到復出後的耐痛力將是考驗，但也不想讓疼痛持續太久，以免讓情況惡化。