快訊

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士噩耗！柯瑞「跑者膝」再休10天 至少缺陣5場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞繼續掛免戰牌。 美聯社
柯瑞繼續掛免戰牌。 美聯社

勇士隊今天宣布壞消息，當家球星柯瑞（Stephen Curry）的「跑者膝」將讓他至少再多休5場比賽，10天後將再進行評估。

柯瑞因右膝不適已連續缺陣10場，勇士打下4勝6敗，10天後再評估代表接續面對快艇、火箭、衛冕軍雷霆、爵士和公牛隊的比賽，他將繼續免戰。

昨天和湖人隊之戰，柯瑞穿著便服現身，受訪時提到傷勢形容「很怪」，他說：「傷勢復原狀況很難預測。」

勇士球團將柯瑞右膝情形列為髕骨股骨疼痛症候群（Patellofemoral Pain Syndrome），又稱為「跑者膝」，是膝蓋骨和大腿骨接觸面因滑動軌跡不良或磨損，會導致膝蓋前方或周圍產生非結構性損傷的疼痛；最初球團認為柯瑞可在明星賽周後回歸，但他在當周訓練遭遇挫折，並告訴訓練團隊，還沒準備好進行實戰訓練。

柯瑞表示膝傷還需要一些時間，「現在對我來說是每天能否連續保持好狀態，已經做到了，希望他們能讓我儘快回到球場。」

勇士目前31勝29敗在西區排名第8，柯瑞表示努力保持狀態，加強身體各方面力量，「我知道一旦我回歸，就是為季後賽的全力衝刺期。」柯瑞提到復出後的耐痛力將是考驗，但也不想讓疼痛持續太久，以免讓情況惡化。

勇士 柯瑞

延伸閱讀

NBA／柯瑞「跑者膝」何時好？本人親曝傷勢復原進度

NBA／湖人三巨頭聯手出擊 28分大勝勇士止3連敗

NBA／奇兵讓勇士助攻數大幅提升！巴西前鋒：我原本是控衛

NBA／勇士小將末節狂砍15分翻盤金塊 柯爾狂讚「非常全能」

相關新聞

NBA／現役買犯高手！哈登超越「大Mo」擠身歷史罰球榜前3

騎士球星「大鬍子」哈登（James Harden）在今天球隊106：102戰勝籃網的比賽中，飆進22分、9籃板、8助攻的成績。此外，他全場罰球12罰8中，在賽後超越已故的傳奇球星「大Mo」摩西馬龍（M

NBA／勇士噩耗！柯瑞「跑者膝」再休10天 至少缺陣5場

勇士隊今天宣布壞消息，當家球星柯瑞（Stephen Curry）的「跑者膝」將讓他至少再多休5場比賽，10天後將再進行評估。

NBA／被裁後首度交手老東家馬刺 索漢：很高興能和他們重聚

由於本賽季在馬刺陣中角色逐漸被邊緣化，22歲的鋒衛搖擺人索漢（Jeremy Sochan）最終在上個月遭到球團釋出。後加盟尼克隊的他，今天在紐約主場正式碰頭他過去的老東家，儘管他早已不是「黑衫軍」的一

NBA／本季只打11場 灰熊「小姚明」腳踝又要動刀

灰熊隊221公分混血中鋒「小姚明」周志豪（Zach Edey）， 第二個賽季只出賽11場就因腳踝傷勢免戰，灰熊球隊最新公告，周志豪將動刀，待手術完成才會提供回歸的具體時間表。

NBA／11歲女兒首度客場隨行 詹姆斯直呼特別

湖人隊昨天以129：101大勝勇士隊，除終結3連敗，對湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）還有不同意義，這是他23年職業生涯以來，頭一次帶11歲的女兒祖伊（Zhuri James）客場旅行，讓詹姆斯笑說女兒帶來了好運。

NBA／三巨頭僅剩一位能打！「大帝」腹肌拉傷將缺席3場比賽

費城76人球團今日表示，當家球星「大帝」安比德（Joel Embiid）因右側腹斜肌拉傷，將至少缺席3場比賽。這代表接下來的幾場比賽，球隊僅能仰賴後場核心馬克西（Tyrese Maxey）擔任主攻手，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。