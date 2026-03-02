NBA／現役買犯高手！哈登超越「大Mo」擠身歷史罰球榜前3

騎士球星「大鬍子」哈登（James Harden）在今天球隊106：102戰勝籃網的比賽中，飆進22分、9籃板、8助攻的成績。此外，他全場罰球12罰8中，在賽後超越已故的傳奇球星「大Mo」摩西馬龍（Moses Malone），爬升至NBA歷史罰球命中數排行榜的第3名。

作為得分手的哈登，在過去就以「買犯」招式聞名全聯盟，他在2014-15至2019-20球季之間，連續6季場均獲得雙位數的罰球機會，而他也曾單季獲得881次罰球，可見其造犯規功力之高。儘管這幾年聯盟的判罰尺度已有所轉變，過去哈登誇張的要犯規動作如今也較少出現，但現年35歲高齡的他，場均罰球次數依舊有7.9次，罰球命中率高達89.9%，逼近9成。

在本場比賽過後，哈登生涯累積罰球命中數已來到8532顆，正式超越摩西馬龍的8531顆，來到該排行榜的第3名，至於排在哈登前面的2位球星，分別是爵士傳奇名將「郵差」馬龍（Karl Malone，9787顆）和現湖人隊巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James，8810顆），分別位居第1、第2。

哈登是在今年季中交易截止日前，從快艇隊加盟騎士隊，他在最近7場比賽中，場均得到18.9分、4.6籃板和8助攻。騎士也在他的好表現下，打出火熱的近況，近10戰他們一共拿下7勝，目前戰績38勝24敗，排名東區第4。