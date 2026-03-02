NBA／被裁後首度交手老東家馬刺 索漢：很高興能和他們重聚

由於本賽季在馬刺陣中角色逐漸被邊緣化，22歲的鋒衛搖擺人索漢（Jeremy Sochan）最終在上個月遭到球團釋出。後加盟尼克隊的他，今天在紐約主場正式碰頭他過去的老東家，儘管他早已不是「黑衫軍」的一份子，但他在賽後採訪強調，自己跟昔日的隊友、教練等其他工作人員之間依舊關係良好，並無嫌隙。

在本場比賽賽前熱身期間，人們看到索漢與他的前馬刺隊友們熱情地擁抱。特別是，他和馬刺當家球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）擁抱了很長一段時間。據《紐約時報》記者史瓦茲（Jared Schwartz）的報導，索漢在賽前受訪時說道：「我和一些人聊過這件事，比如我的感受？其實沒什麼特別的。我很高興能和以前的隊友、教練以及球隊裡的人重聚，因為說到底，我在那裡待了一段時間，和很多人都建立了非常好的關係。」

「那部分確實令人興奮，感覺很好。但歸根就底，我必須把它當作一場普通的比賽來看待，看看結果如何。」索漢補充。

總計今天比賽，尼克隊打出強勢問鼎總冠軍的氣勢，雖馬刺在開賽一度取得大幅領先，但隨後尼克隊祭出強悍防守，以一波26：2猛烈攻勢反超，瞬間帶走比賽節奏。加上板凳端有奇兵跳出來貢獻火力，20歲的新秀迪亞瓦拉（Mohamed Diawara）替補上陣15分鐘便高效率砍下14分，最終「大蘋果」以114：89快意大勝馬刺，收下2連勝的同時也終結對手11連勝氣勢。索漢在本場比賽發揮機會有限，僅出場2分鐘，得到1分和1籃板。

儘管未能在老東家面前大顯身手，然而，尼克總教練布朗（Mike Brown）仍給予新同學高度肯定，「他（索漢）的存在意義重大，他是個非常棒的人，最棒的是什麼？他才22歲，這已經是他的第4個賽季了，我們覺得他潛力無限，他可以成為我們隊裡非常優秀的球員。」布朗表示。