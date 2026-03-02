快訊

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／被裁後首度交手老東家馬刺 索漢：很高興能和他們重聚

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克新成員索漢（右二）。 美聯社
尼克新成員索漢（右二）。 美聯社

由於本賽季在馬刺陣中角色逐漸被邊緣化，22歲的鋒衛搖擺人索漢（Jeremy Sochan）最終在上個月遭到球團釋出。後加盟尼克隊的他，今天在紐約主場正式碰頭他過去的老東家，儘管他早已不是「黑衫軍」的一份子，但他在賽後採訪強調，自己跟昔日的隊友、教練等其他工作人員之間依舊關係良好，並無嫌隙。

在本場比賽賽前熱身期間，人們看到索漢與他的前馬刺隊友們熱情地擁抱。特別是，他和馬刺當家球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）擁抱了很長一段時間。據《紐約時報》記者史瓦茲（Jared Schwartz）的報導，索漢在賽前受訪時說道：「我和一些人聊過這件事，比如我的感受？其實沒什麼特別的。我很高興能和以前的隊友、教練以及球隊裡的人重聚，因為說到底，我在那裡待了一段時間，和很多人都建立了非常好的關係。」

「那部分確實令人興奮，感覺很好。但歸根就底，我必須把它當作一場普通的比賽來看待，看看結果如何。」索漢補充。

總計今天比賽，尼克隊打出強勢問鼎總冠軍的氣勢，雖馬刺在開賽一度取得大幅領先，但隨後尼克隊祭出強悍防守，以一波26：2猛烈攻勢反超，瞬間帶走比賽節奏。加上板凳端有奇兵跳出來貢獻火力，20歲的新秀迪亞瓦拉（Mohamed Diawara）替補上陣15分鐘便高效率砍下14分，最終「大蘋果」以114：89快意大勝馬刺，收下2連勝的同時也終結對手11連勝氣勢。索漢在本場比賽發揮機會有限，僅出場2分鐘，得到1分和1籃板。

儘管未能在老東家面前大顯身手，然而，尼克總教練布朗（Mike Brown）仍給予新同學高度肯定，「他（索漢）的存在意義重大，他是個非常棒的人，最棒的是什麼？他才22歲，這已經是他的第4個賽季了，我們覺得他潛力無限，他可以成為我們隊裡非常優秀的球員。」布朗表示。

尼克 馬刺

相關新聞

NBA／現役買犯高手！哈登超越「大Mo」擠身歷史罰球榜前3

騎士球星「大鬍子」哈登（James Harden）在今天球隊106：102戰勝籃網的比賽中，飆進22分、9籃板、8助攻的成績。此外，他全場罰球12罰8中，在賽後超越已故的傳奇球星「大Mo」摩西馬龍（M

NBA／勇士噩耗！柯瑞「跑者膝」再休10天 至少缺陣5場

勇士隊今天宣布壞消息，當家球星柯瑞（Stephen Curry）的「跑者膝」將讓他至少再多休5場比賽，10天後將再進行評估。

NBA／被裁後首度交手老東家馬刺 索漢：很高興能和他們重聚

由於本賽季在馬刺陣中角色逐漸被邊緣化，22歲的鋒衛搖擺人索漢（Jeremy Sochan）最終在上個月遭到球團釋出。後加盟尼克隊的他，今天在紐約主場正式碰頭他過去的老東家，儘管他早已不是「黑衫軍」的一

NBA／本季只打11場 灰熊「小姚明」腳踝又要動刀

灰熊隊221公分混血中鋒「小姚明」周志豪（Zach Edey）， 第二個賽季只出賽11場就因腳踝傷勢免戰，灰熊球隊最新公告，周志豪將動刀，待手術完成才會提供回歸的具體時間表。

NBA／11歲女兒首度客場隨行 詹姆斯直呼特別

湖人隊昨天以129：101大勝勇士隊，除終結3連敗，對湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）還有不同意義，這是他23年職業生涯以來，頭一次帶11歲的女兒祖伊（Zhuri James）客場旅行，讓詹姆斯笑說女兒帶來了好運。

NBA／三巨頭僅剩一位能打！「大帝」腹肌拉傷將缺席3場比賽

費城76人球團今日表示，當家球星「大帝」安比德（Joel Embiid）因右側腹斜肌拉傷，將至少缺席3場比賽。這代表接下來的幾場比賽，球隊僅能仰賴後場核心馬克西（Tyrese Maxey）擔任主攻手，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。