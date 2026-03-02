快訊

NBA／本季只打11場 灰熊「小姚明」腳踝又要動刀

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

灰熊隊221公分混血中鋒「小姚明」周志豪（Zach Edey）， 第二個賽季只出賽11場就因腳踝傷勢免戰，灰熊球隊最新公告，周志豪將動刀，待手術完成才會提供回歸的具體時間表。

23歲的周志豪就讀普渡大學時，曾兩度獲得美聯社年度最佳球員，2024年選秀會第一輪第九順位被灰熊選中，菜鳥球季也曾因扭傷左腳踝缺席12場比賽，不過仍以場均9.2分、8.3籃板、1.3阻攻表現入選年度新秀第一隊。

去年6月，周志豪左腳踝就曾動刀，本季出賽的11場比賽數據提升到場均13.6分、11.1籃板和1.9阻攻，但從美國時間去年12月7日出戰拓荒者隊後就再沒出賽紀錄。

灰熊表示，周志豪預期可以完全康復，具體時間表將等手術後再公告。

灰熊也宣布，去年12月20日後就因右小腿拉傷缺席賽事的前鋒克拉克（Brandon Clarke），約兩周後會再接受檢查。

灰熊 美國 克拉克

