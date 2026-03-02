聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／本季只打11場 灰熊「小姚明」腳踝又要動刀
灰熊隊221公分混血中鋒「小姚明」周志豪（Zach Edey）， 第二個賽季只出賽11場就因腳踝傷勢免戰，灰熊球隊最新公告，周志豪將動刀，待手術完成才會提供回歸的具體時間表。
23歲的周志豪就讀普渡大學時，曾兩度獲得美聯社年度最佳球員，2024年選秀會第一輪第九順位被灰熊選中，菜鳥球季也曾因扭傷左腳踝缺席12場比賽，不過仍以場均9.2分、8.3籃板、1.3阻攻表現入選年度新秀第一隊。
去年6月，周志豪左腳踝就曾動刀，本季出賽的11場比賽數據提升到場均13.6分、11.1籃板和1.9阻攻，但從美國時間去年12月7日出戰拓荒者隊後就再沒出賽紀錄。
灰熊表示，周志豪預期可以完全康復，具體時間表將等手術後再公告。
灰熊也宣布，去年12月20日後就因右小腿拉傷缺席賽事的前鋒克拉克（Brandon Clarke），約兩周後會再接受檢查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。