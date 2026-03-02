NBA／本季只打11場 灰熊「小姚明」腳踝又要動刀

湖人隊昨天以129：101大勝勇士隊，除終結3連敗，對湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）還有不同意義，這是他23年職業生涯以來，頭一次帶11歲的女兒祖伊（Zhuri James）客場旅行，讓詹姆斯笑說女兒帶來了好運。

2026-03-02 09:14