快訊

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

經典賽／大雨來襲…中華隊首場官辦熱身賽確定沒了

川普速報／美定調伊朗戰事4周收尾 僅27%美人支持空襲

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／11歲女兒首度客場隨行 詹姆斯直呼特別

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

詹姆斯與家人。 美聯社
詹姆斯與家人。 美聯社

湖人隊昨天以129：101大勝勇士隊，除終結3連敗，對湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）還有不同意義，這是他23年職業生涯以來，頭一次帶11歲的女兒祖伊（Zhuri James）客場旅行，讓詹姆斯笑說女兒帶來了好運。

祖伊頗有乃父之風，除了運球有架勢，在罰球線的背後投籃也進框，傳以一記高拋傳球讓爸爸完成空中接力灌籃，成為賽前溫馨插曲。

「因為事業，我錯過很多陪伴孩子的時刻。」育有3子的詹姆斯提到，在職業生涯中，任何有機會和孩子單獨相處的時刻，不管是3個孩子一起或是個別，都十分有意義，「所以有女兒一起來客場很特別。」

詹姆斯提到，祖伊在觀賽前一天以遊客身份探索舊金山，走訪了阿爾卡特拉斯島和著名地標金門大橋，父女倆也共進了晚餐。

「這11年來，我絕對變柔軟了。」前兩個孩子都是男孩的詹姆斯提到，有女兒的感覺和兒子完全不同，給予的也是不同的愛，「對兒子，我的管教很嚴厲，我會對他們吼叫，不論做什麼他們都能接受，也知道怎麼應對，這和對女兒不一樣，我對女兒比較溫柔，所以這也挺好的。」

詹姆斯的大兒子布朗尼（Bronny James）也是湖人一員，昨天祖伊也展現出運動細胞，不過詹姆斯說小女兒不會加入籃球世界，他笑說：「她是排球員，不要讓我老婆生氣，她已經受夠籃球了。她是排球員，但也打過一陣子籃球，所以控球技術很好，投籃也不錯，不過我老婆不打了，不要在一個，她說就這樣了，那就到此為止。」

詹姆斯的職業生涯已經邁入尾聲，祖伊還能參與幾場父親的比賽？他透露女兒已經問下一次客場旅程是何時，而當湖人隊友里夫斯（Austin Reaves）開玩笑說，下一場客場出戰金塊隊，祖伊要一起去丹佛，詹姆斯馬上回說：「別說太大聲，因為她肯定會說『爸爸，我可以去丹佛嗎？』」

湖人 舊金山 金門大橋

延伸閱讀

NBA／笑談差點走錯休息室 唐西奇再次回達拉斯：情緒輕鬆很多

NBA／搭詹皇奪冠列車卻挺喬丹當「GOAT」 薛姆波特解釋原因

NBA／差一分！唐西奇談最後一擊未出手原因 認離籃框「距離太遠」

NBA／布朗曾質疑布朗尼職業資格 詹姆斯笑談不影響兩人關係

相關新聞

NBA／本季只打11場 灰熊「小姚明」腳踝又要動刀

灰熊隊221公分混血中鋒「小姚明」周志豪（Zach Edey）， 第二個賽季只出賽11場就因腳踝傷勢免戰，灰熊球隊最新公告，周志豪將動刀，待手術完成才會提供回歸的具體時間表。

NBA／11歲女兒首度客場隨行 詹姆斯直呼特別

湖人隊昨天以129：101大勝勇士隊，除終結3連敗，對湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）還有不同意義，這是他23年職業生涯以來，頭一次帶11歲的女兒祖伊（Zhuri James）客場旅行，讓詹姆斯笑說女兒帶來了好運。

NBA／三巨頭僅剩一位能打！「大帝」腹肌拉傷將缺席3場比賽

費城76人球團今日表示，當家球星「大帝」安比德（Joel Embiid）因右側腹斜肌拉傷，將至少缺席3場比賽。這代表接下來的幾場比賽，球隊僅能仰賴後場核心馬克西（Tyrese Maxey）擔任主攻手，

NBA／柯瑞「跑者膝」何時好？本人親曝傷勢復原進度

勇士隊在今日主場迎戰湖人隊的比賽第四節期間，《ESPN》記者安德魯絲（Malika Andrews）邀請近期飽受傷病所苦的勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）接受採訪。而從訪談內容來看，顯然

NBA／「我不是卡佩拉」言論慘遭圍攻！多位傳奇球星開噴艾頓

湖人隊中鋒艾頓（Deandre Ayton）日前曾對火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）做出輕蔑言論，此舉反遭多位傳奇球員史考特（Byron Scott）、歐尼爾（Shaquille O'Nea

NBA／波爾辛吉斯又缺陣是為何？ 柯爾：不能多說

從老鷹隊被交易到勇士隊的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），相隔一個月重回賽場，但勇士處女秀結束後就再沒建樹，今天對上湖人隊因病沒能出賽，已是連4場缺陣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。