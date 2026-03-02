NBA／11歲女兒首度客場隨行 詹姆斯直呼特別

詹姆斯與家人。 美聯社

湖人隊昨天以129：101大勝勇士隊，除終結3連敗，對湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）還有不同意義，這是他23年職業生涯以來，頭一次帶11歲的女兒祖伊（Zhuri James）客場旅行，讓詹姆斯笑說女兒帶來了好運。

祖伊頗有乃父之風，除了運球有架勢，在罰球線的背後投籃也進框，傳以一記高拋傳球讓爸爸完成空中接力灌籃，成為賽前溫馨插曲。

「因為事業，我錯過很多陪伴孩子的時刻。」育有3子的詹姆斯提到，在職業生涯中，任何有機會和孩子單獨相處的時刻，不管是3個孩子一起或是個別，都十分有意義，「所以有女兒一起來客場很特別。」

詹姆斯提到，祖伊在觀賽前一天以遊客身份探索舊金山，走訪了阿爾卡特拉斯島和著名地標金門大橋，父女倆也共進了晚餐。

「這11年來，我絕對變柔軟了。」前兩個孩子都是男孩的詹姆斯提到，有女兒的感覺和兒子完全不同，給予的也是不同的愛，「對兒子，我的管教很嚴厲，我會對他們吼叫，不論做什麼他們都能接受，也知道怎麼應對，這和對女兒不一樣，我對女兒比較溫柔，所以這也挺好的。」

詹姆斯的大兒子布朗尼（Bronny James）也是湖人一員，昨天祖伊也展現出運動細胞，不過詹姆斯說小女兒不會加入籃球世界，他笑說：「她是排球員，不要讓我老婆生氣，她已經受夠籃球了。她是排球員，但也打過一陣子籃球，所以控球技術很好，投籃也不錯，不過我老婆不打了，不要在一個，她說就這樣了，那就到此為止。」

詹姆斯的職業生涯已經邁入尾聲，祖伊還能參與幾場父親的比賽？他透露女兒已經問下一次客場旅程是何時，而當湖人隊友里夫斯（Austin Reaves）開玩笑說，下一場客場出戰金塊隊，祖伊要一起去丹佛，詹姆斯馬上回說：「別說太大聲，因為她肯定會說『爸爸，我可以去丹佛嗎？』」