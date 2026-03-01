快訊

徐嶔煌發生酒駕未退選...綠營內部諷「雙標」 本人發聲：已付出代價

拜拜回家竟成永別...祖孫3貼自撞電桿 5歲童站踏板慘死

伊朗領袖哈米尼遭「斬首」…普亭發聲了！怒轟美國、以色列冷血謀殺

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／三巨頭僅剩一位能打！「大帝」腹肌拉傷將缺席3場比賽

聯合新聞網／ 綜合報導
76人球星安比德。 路透社
76人球星安比德。 路透社

費城76人球團今日表示，當家球星「大帝」安比德（Joel Embiid）因右側腹斜肌拉傷，將至少缺席3場比賽。這代表接下來的幾場比賽，球隊僅能仰賴後場核心馬克西（Tyrese Maxey）擔任主攻手，這對他們來說無疑是雪上加霜。

本週五76人124：117戰勝熱火的比賽，安比德上陣31分鐘，砍下26分、11籃板的「雙十」數據，馬克西也飆入28分、11助攻、5抄截。儘管球隊最終快意贏球，但自家球星卻發生不幸消息，據了解，安比德因遭遇腹斜肌拉傷，將缺席至少3場比賽後重新評估傷勢。

安比德在2024年與76人達成3年1.929億美元（約新台幣60億）的延長合約，但生涯始終傷病不斷的他，上季只出賽19場，本季也只出賽33場，近期連續缺陣5場後好不容易出賽2場，「玻璃體質」卻再度發作。

除了安比德將因傷缺席以外，76人隊中另一位球星「泡椒」喬治（Paul George）也未能出戰，他因違反聯盟禁藥規定遭禁賽25場，目前仍持續「高掛免戰牌」中，而76人目前戰績為33勝26敗，排在東區第6。

76人 Joel Embiid

相關新聞

NBA／湖人三巨頭聯手出擊 28分大勝勇士止3連敗

遭遇3連敗小低潮的湖人隊今天拿勇士隊開刀，當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）聯手飆分，第一節就取得兩位數領先，全場最大差距達到32分，第四節在主力休兵下仍以129：101踢館成功，以大勝止住連敗。

NBA／與熱火「英雄哥」爆發激烈口角 KD：這是比賽的一部分

今日熱火主場迎戰火箭的比賽，兩隊一開賽便火力全開，從場上一路競爭至場下，熱火球星「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）與火箭一哥「KD」杜蘭特（Kevin Durant）在首節便爆發激烈口角，進一步

NBA／杜蘭特想打洛杉磯奧運 美國隊總教練回應了

握有4枚奧運金牌的火箭隊球星杜蘭特（Kevin Durant），日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯奧運，儘管到時他已將近40歲，不過將擔任美國隊總教練的熱火隊教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）給出正面回應，讚杜蘭特說出參賽意願就是很棒的表態。

NBA／三巨頭僅剩一位能打！「大帝」腹肌拉傷將缺席3場比賽

費城76人球團今日表示，當家球星「大帝」安比德（Joel Embiid）因右側腹斜肌拉傷，將至少缺席3場比賽。這代表接下來的幾場比賽，球隊僅能仰賴後場核心馬克西（Tyrese Maxey）擔任主攻手，

NBA／柯瑞「跑者膝」何時好？本人親曝傷勢復原進度

勇士隊在今日主場迎戰湖人隊的比賽第四節期間，《ESPN》記者安德魯絲（Malika Andrews）邀請近期飽受傷病所苦的勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）接受採訪。而從訪談內容來看，顯然

NBA／「我不是卡佩拉」言論慘遭圍攻！多位傳奇球星開噴艾頓

湖人隊中鋒艾頓（Deandre Ayton）日前曾對火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）做出輕蔑言論，此舉反遭多位傳奇球員史考特（Byron Scott）、歐尼爾（Shaquille O'Nea

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。