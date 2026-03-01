聽新聞
NBA／三巨頭僅剩一位能打！「大帝」腹肌拉傷將缺席3場比賽
費城76人球團今日表示，當家球星「大帝」安比德（Joel Embiid）因右側腹斜肌拉傷，將至少缺席3場比賽。這代表接下來的幾場比賽，球隊僅能仰賴後場核心馬克西（Tyrese Maxey）擔任主攻手，這對他們來說無疑是雪上加霜。
本週五76人124：117戰勝熱火的比賽，安比德上陣31分鐘，砍下26分、11籃板的「雙十」數據，馬克西也飆入28分、11助攻、5抄截。儘管球隊最終快意贏球，但自家球星卻發生不幸消息，據了解，安比德因遭遇腹斜肌拉傷，將缺席至少3場比賽後重新評估傷勢。
安比德在2024年與76人達成3年1.929億美元（約新台幣60億）的延長合約，但生涯始終傷病不斷的他，上季只出賽19場，本季也只出賽33場，近期連續缺陣5場後好不容易出賽2場，「玻璃體質」卻再度發作。
除了安比德將因傷缺席以外，76人隊中另一位球星「泡椒」喬治（Paul George）也未能出戰，他因違反聯盟禁藥規定遭禁賽25場，目前仍持續「高掛免戰牌」中，而76人目前戰績為33勝26敗，排在東區第6。
