NBA／柯瑞「跑者膝」何時好？本人親曝傷勢復原進度

勇士隊在今日主場迎戰湖人隊的比賽第四節期間，《ESPN》記者安德魯絲（Malika Andrews）邀請近期飽受傷病所苦的勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）接受採訪。而從訪談內容來看，顯然柯瑞「跑者膝」傷勢的復原進度並不怎麼樂觀。

柯瑞在今年1月31日對戰活塞的比賽中提前傷退，後經MRI檢查結果出爐，顯示柯瑞患有「髕骨股骨疼痛症候群」（Patellofemoral pain syndrome）傷勢，又稱「跑者膝」。勇士隊隨後將柯瑞將列入每日觀察（day-to-day）名單，至今仍未出賽。

柯瑞今日在受訪時強調，他距離復出「還需要一段時間」。根據他先前接受《ESPN》另一名記者史皮爾斯（Marc J. Spears）採訪時所述，他在「全明星週末前後遭遇了挫折」，這大大延緩了柯瑞傷勢的復原進度。

隨後，他還在今日採訪中補充：「我還沒能上場，我只是想保持狀態，加強身體各方面的力量，因為我知道到了這個階段，一旦復出，就得全力衝刺季後賽了。所以一旦重返賽場，就得考驗一下自己的耐痛能力，但這種疼痛不能拖延，否則情況會更糟。」

「我感覺好多了。這情況很奇怪，康復過程難以預測，但自從全明星週末以來，每天都在進步。這就是我所能奢求的全部了。希望我能盡快重返賽場。」柯瑞最後說道。

少了絕對核心的勇士，明顯近期在進攻端打得綁手綁腳，連帶影響球隊戰績，整個2月份，在柯瑞因傷缺席期間，勇士隊僅取得4勝6敗。隨著這位2屆MVP得主在今日發表了關於傷勢的擔憂言論，勇士隊的排名是否會進一步下滑，目前還不得而知。