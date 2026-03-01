NBA／「我不是卡佩拉」言論慘遭圍攻！多位傳奇球星開噴艾頓

湖人隊中鋒艾頓（Deandre Ayton）日前曾對火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）做出輕蔑言論，此舉反遭多位傳奇球員史考特（Byron Scott）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）與巴克利（Charles Barkley）的抨擊，主要原因在於艾頓本賽季差強人意的表現，並不足以支撐他先前的張狂言論。

在《ESPN》最近的一篇報導中，湖人隊先發中鋒艾頓在本週球隊109：110敗給魔術隊後，意味深長地喊道：「我可不是卡佩拉！」這番言論凸顯了艾頓本季對於在湖人進攻地位的不滿。由於湖人更希望他在場上扮演「藍領」中鋒的角色，讓三巨頭的進攻效益最大化。

週五，在湖人110：113敗給太陽的比賽賽後，卡佩拉嘲諷了在該場比賽只得2分的艾頓，以此來表達他先前被嘲諷的不悅情緒，這位31歲的火箭中鋒在IG限動上狠狠嘲諷了艾頓一番，「我的兄弟，你擁有聯盟中最優秀的兩位控球後衛。」文末還附上兩個笑到流淚的表情符號，顯然是在揶揄艾頓身邊擁有頂級控衛唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）支援，卻不願安分做好禁區工作。

在卡佩拉的反擊後，多位聯盟傳奇球星也一同加入戰局，以表達對艾頓的不滿。湖人隊「Showtime」時期代表人物史考特，在近期的一次電台節目中談到此事，「我認為現在聯盟裡有很多球員，以前也有過，他們有時不願意接受自己在球隊中扮演的角色，從而讓球隊變得更好。事實就是如此。」接著，史考特還強調：「但說實話，我不認為他比卡佩拉強多少，除了他偶爾能投進幾個球，比如跳勾、跑動勾之類的。」

緊隨其後的是來自歐尼爾和巴克利的「炮擊」，歐尼爾先是在節目中說道：「只要你努力拼搏，就能有所成就。他（艾頓）不是卡佩拉，因為卡佩拉每場比賽都拼盡全力，卡佩拉是角色球員，艾頓也是。你不可能和詹姆斯（LeBron James）、唐西奇在同一支球隊，還指望能獲得出手機會。但是，這些戰術都是為你準備的。所以，只要你做好自己的本職工作——擋拆、搶籃板、快攻，就能輕鬆得分。」

歐尼爾接著說：「聽著，你（艾頓）只要閉嘴，做好你的工作，一直做好，始終如一地做好，就不會有問題。你看，我對他不滿的地方在於他沒有一直全力以赴，我不想聽他的任何藉口。」

「他侮辱了卡佩拉，卡佩拉的職業生涯比他輝煌得多，這是第一點，卡佩拉曾經有過輝煌的時期。」巴克利隨後補充。

攤開本季艾頓的數據，他出戰50場賽事，場均僅有13分、8.4籃板、0.9助攻的成績，還外加1.3次失誤。很顯然，艾頓眼下最重要任務並不是花時間在「嘴上功夫」，而是應該聽取其他球星建議，正視自己在球隊中的地位，並提升在防守端的數據，才是贏回聲譽的上策。