NBA／波爾辛吉斯又缺陣是為何？ 柯爾：不能多說

從老鷹隊被交易到勇士隊的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），相隔一個月重回賽場，但勇士處女秀結束後就再沒建樹，今天對上湖人隊因病沒能出賽，已是連4場缺陣。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）表示「不能多說」，醫學問題已經超出個人範圍，「他病了，不會上場，我們會持續觀察他的情況。」

柯爾前一天上電台節目時才提到，波爾辛吉斯之前曾公開描述對抗姿勢性心搏過速症候群（POTS），但實際上並沒得病，柯爾說：「我看到姿勢性心搏過速症候群的報導後，打給老鷹總管薩萊（Onsi Saleh），我們是很好的朋友，我問他這個POTS的故事是真的嗎？他說這其實不是POTS，是些流傳的謠言。」

今天被問到相關問題，柯爾收回先前的假設和評估，「這是我犯下的低級失誤，我不該談論我沒資格講的東西，就連試圖討論診斷結果都是。這是個錯誤，我該讓專業的來。」

波爾辛吉斯在塞爾蒂克隊的最後一季就飽受傷病困擾，他曾透露「綠衫軍」隊醫診斷他患上POTS，本季他被交易前也因傷只為老鷹出賽17場；被交易到勇士後，波爾辛吉斯只出賽一場，後天碰快艇隊能否上陣也還是未知數。