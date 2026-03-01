NBA／快艇迷請期待！美媒透露葛蘭德即將在與勇士之戰復出

近日根據資深NBA記者海恩斯（Chris Haynes）透露，季中透過交易案加盟快艇的「新同學」葛蘭德（Darius Garland），將於台灣時間週二快艇隊對陣勇士隊的比賽中復出。

在今年季中交易截止日期前，快艇隊將雙星之一的哈登（James Harden）送至騎士隊，換來更年輕的全明星後衛葛蘭德，但他至今尚未代表快艇隊出戰，原因在於他仍飽受傷病困擾。葛蘭德是在今年1月14日對費城76人一役後，因右腳趾扭傷及左腳腳趾術後恢復而持續缺陣，被騎士交易至快艇後，至今也一直高掛免戰牌。然而，隨著日前他在練習場上的影片流出，葛蘭德的復出計畫似乎逐漸看到曙光。

此前快艇主帥「鱸魚」泰隆魯（Tyronn Lue）曾表示，葛蘭德目前已經能參與全隊5對5的實戰對抗賽，且在場上移動相當敏捷。快艇隨隊記者李恩（Joey Linn）也觀察到葛蘭德在訓練中表現出色。

葛蘭德能否上場比賽，對於至在衝擊季後賽的快艇隊來說至關重要，也關係到球隊能否在本賽季末段強勢反彈，儘管交易走原先的後場核心，但靠著陣中另一位球星雷納德（Kawhi Leonard）本季打出強勢表現，快艇仍有一線生機。目前，快艇的戰績為27勝31敗，名列西區第10，他們將先在明天對上西區倒數第2的鵜鶘隊，緊接著在後天對陣西區第8的勇士隊。

本賽季，葛蘭德一共出戰26場比賽，場均18分、2.4籃板和6.9助攻，外線命中率達36%。身為兩屆全明星球員，葛蘭德具備優異的變速能力與投射範圍，且相較哈登來說，26歲的他更年輕，他的歸隊對於快艇來說，將有助於提升他們在賽季後半段的戰績表現。