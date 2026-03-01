NBA／多特惡意絆倒約柯奇遭驅逐 SGA辯護：他不是那種人

昨日雷霆對金塊的比賽發生「大場面」，雙方衝突的導火索被認為是雷霆球員多特（Luguentz Dort）伸腳絆倒金塊球星約柯奇（Nikola Jokic），引發後者不滿，隨後爆發激烈衝突。事後，雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則跳出來為隊友辯護。

該場比賽雷霆與金塊一路鏖戰至延長賽才分出勝負，最終衛冕軍在OT1以127：121戰勝對手，作為絕對核心的亞歷山大，總計上陣34分鐘，狂砍36分，外加3籃板、9助攻、2抄截的全能表現。

至於該場比賽的導火索，可以追溯自第四節還剩下8分3秒時，多特在回防過程於中場附近伸出右腿並用臀部撞擊約柯奇，以致他被絆倒，在約柯奇倒地後，情緒激動的他立刻與多特發生衝突，這引爆了一場激烈的爭執，雷霆替補長人威廉斯（Jaylin Williams）也同樣捲入其中，他與這位金塊球星互相推擠。後經裁判審查，多特因與約柯奇發生不必要的身體接觸而被判定為二級惡意犯規，這導致多特被迫提前離場。

約柯奇先前曾在賽後表示，他認為「這是一個不必要的動作」，並補充說，這種事情不應該發生在籃球場上。至於雷霆隊的當家球星亞歷山大，則對此有不同意見，他在稍早為同樣來自加拿大的隊友多特辯護，反駁外界抨擊多特不道德行為的聲浪，亞歷山大說：「通常情況就是這樣。總會發生一些事情，一支球隊叫嚷著，另一支球隊也叫嚷著。」

「多特被罰出場了，他不是那種人。他只是想上場贏球。我沒看到發生了什麼，不過沒關係。」亞歷山大補充。至於聯盟是否會針對多特的惡意犯規行為，做出進一步的判罰，例如罰款或是禁賽處分，這點目前還無從得知。