NBA／與熱火「英雄哥」爆發激烈口角 KD：這是比賽的一部分

今日熱火主場迎戰火箭的比賽，兩隊一開賽便火力全開，從場上一路競爭至場下，熱火球星「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）與火箭一哥「KD」杜蘭特（Kevin Durant）在首節便爆發激烈口角，進一步上升比賽張力。最終，砍下18分的赫洛率領球隊笑到最後，以115：105氣走火箭，中止2連敗。

熱火今天一共七人得分上雙，當家中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）攻下24分、11籃板，為全隊最高；赫洛同樣表現不俗，個人進帳18分；25歲小將拉爾森（Pelle Larsson）一掃前幾場低迷，轟下20分、4籃板、4助攻。憑藉出色的團隊進攻表現，加上破5成的團隊命中率，熱火最終10分之差擊敗火箭。

赫洛與杜蘭特的衝突發生在首節還剩5分20秒左右，當時杜蘭特在一次進攻中，球被對手抄走並出界，他向裁判爭取犯規未果，反倒裁判判定由熱火獲得球權，不滿的他隨後與赫洛爆發激烈的口角衝突，好在裁判介入分開，並插兩人技術犯規，才讓火爆場面得以平息下來。賽後，這位熱火球星在接受記者採訪時，談到了他與杜蘭特之間的激烈交鋒，他表示兩人關係一切都很好，並說道：「歸根結底，我們是在競爭。他說我不會防守，然後我就回了他幾句。」

緊接著，赫洛補充：「你想和世界上最優秀的球員交手，那樣競爭。這就是我生活的意義所在，我熱愛競爭。」

至於另一位事件主角杜蘭特，則是在本場比賽狂飆全場最高32分，外帶5籃板、8助攻、2火鍋數據。此外，杜蘭特還在比賽中締造歷史級別的「神紀錄」，他拿下生涯第432場30+得分，超越傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant），成為NBA史上30+得分場次第5多的球員。

他在賽後談到與赫洛的衝突，「我覺得我們倆都需要一點刺激和能量來開啟比賽。你們也看到了。之後我們還有說有笑。我很尊重赫洛，他也尊重我。說到底，那些話是他說的。我們之間並沒有發生什麼過激的事情，身體對抗也不激烈。我欣賞他的競爭精神，他也一樣。這件事就此翻篇吧。」

「其實也沒什麼大不了的。不過，我挺生氣我們被判了技術犯規。我們又沒推人，也沒做什麼特別的事。只是說說而已。其他人都在開玩笑地試圖讓比賽恢復正常。他們不想讓事態升級。所以我能理解。但我認為這是比賽的一部分。」杜蘭特說道。