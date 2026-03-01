快訊

NBA／杜蘭特想打洛杉磯奧運 美國隊總教練回應了

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
杜蘭特。 美聯社
杜蘭特。 美聯社

握有4枚奧運金牌的火箭隊球星杜蘭特（Kevin Durant），日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯奧運，儘管到時他已將近40歲，不過將擔任美國隊總教練的熱火隊教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）給出正面回應，讚杜蘭特說出參賽意願就是很棒的表態。

2024年在巴黎奧運助美國隊完成連霸後，杜蘭特就曾表達有續戰洛杉磯奧運意願，最近上節目更直接說出「非常想參加洛杉磯奧運」，明確為自己「拉票」，盼獲得美國籃協總經理希爾（Grant Hill）、國家隊總管福特（Sean Ford）和史波史特拉青睞。

「我不是只為了資歷，我想證明我仍能幫助這支球隊贏球。」目前37歲的杜蘭特還提到，巴黎奧運就和當時擔任美國隊助理教練的史波史特拉共事過，在同一個休息室感受到熱火教頭對籃球的滿滿熱情，期待能再合作。

熱火今天對手正是杜蘭特所屬的火箭，率隊以115：105奪勝前，史波史特拉表示，杜蘭特願意表態就是很棒舉動，「你知道的，這就是美國隊的文化，你會想看到最棒的美國選手們舉手且說『我想做這件事』。」

杜蘭特本季在得分榜仍排名第6，生涯總分更準備超過「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）成為史上第5，史波史特拉讚說：「他的職業精神和技術絕對是大師級，對所有要進入聯盟的年輕球員都是很好的學習榜樣。投籃訓練是一回事，真正培養球員又是另一回事，這是看他共事6周得到的啟發。」

史波史特拉提到，不論訓練前後或是任何時間，杜蘭特心態都十分積極，「儘管到這年紀，他仍力求進步，這是令人欽佩的心態。」

熱火 奧運 國家隊

相關新聞

NBA／與熱火「英雄哥」爆發激烈口角 KD：這是比賽的一部分

今日熱火主場迎戰火箭的比賽，兩隊一開賽便火力全開，從場上一路競爭至場下，熱火球星「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）與火箭一哥「KD」杜蘭特（Kevin Durant）在首節便爆發激烈口角，進一步

NBA／韋德評選生涯合作三大出色領袖 名單竟沒有詹姆斯

75大傳奇球星韋德（Dwyane Wade）近日在《The Athletic》特別撰文，分享了他職業生涯中合作過最出色的三位領袖。 這份名單展現了他對邁阿密熱火深厚的革命情感，分別為大掌櫃「油頭」萊

NBA／全能康寧漢率活塞重返巔峰 杜倫豪言奪冠：我們現在就要

底特律活塞今天在自家死裡逃生，最後在延長賽以3分之差驚險擊敗強敵騎士，取得2連勝，自進入2026年以來，活塞僅輸了6場比賽，目前以44勝14敗持續穩居東區龍頭寶座，領先綠衫軍達5.5場勝差。 這支球

NBA／傳2015榜眼「0球隊想要」 可能乖乖回巫師打球

2015年榜眼羅素（D'Angelo Russell）近2季表現差勁，他在交易大限前被送往巫師隊，至今還沒出賽紀錄，也沒買斷合約。如今有美媒爆料，0球隊對羅素感興趣，因此他有可能披上巫師戰袍。

NCAA／賀博狂轟致勝一擊 率哈佛男籃17分大逆轉

身披NCAA哈佛大學男籃戰袍的台美混血好手賀博，今天在終場前3.1秒飆進致勝一擊，幫助球隊以58比56氣走普林斯頓大學，...

