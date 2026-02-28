NBA／韋德評選生涯合作三大出色領袖 名單竟沒有詹姆斯

75大傳奇球星韋德（Dwyane Wade）近日在《The Athletic》特別撰文，分享了他職業生涯中合作過最出色的三位領袖。

這份名單展現了他對邁阿密熱火深厚的革命情感，分別為大掌櫃「油頭」萊里（Pat Riley）、「人間凶器」歐尼爾（Shaquille O'Neal）以及「士官長」海斯倫（Udonis Haslem）。然而，名單中並未見到他昔日戰友詹姆斯（LeBron James），引發外界熱烈討論。

在談到現任熱火隊總裁萊里時，韋德特別強調了萊里對細節的專注以及在逆境中保持冷靜的能力。韋德回憶道：「萊里最偉大的地方在於他對細節的關注，這是我至今仍深感自豪並努力實踐的事。作為球員，你的情緒與焦慮時常會因失誤而陷入混亂，但萊里總是那個能讓你冷靜下來的因素。每次我在比賽中走向他，他都會把手放在我身上，給我一種平靜感，讓我重新找回狀態。」

對於歐尼爾，韋德感念他所扮演的導師角色。歐尼爾當年轉戰邁阿密，帶領年輕的韋德奪下生涯首冠，還為他取了「閃電俠（Flash）」的綽號。韋德表示：「他教導我如何在場內外成為一名超級巨星。他曾坐下來和我談論『真實性』，並確保我的特質能融入我所做的每一件事中。這改變了我參與會議的方式，也改變了我對個人品牌與自我的思考模式。」

而名單中最令人動容的，則是與韋德共同建立熱火文化的海斯倫。韋德指出，儘管海斯倫並非陣中薪水最高或名聲最響亮的球星，但他卻是休息室裡最有份量的聲音。

韋德說：「當海斯倫說話時，每個人都會傾聽，因為我們知道他絕非出於自私。他是一個願意為了隊友付出一切、甚至代領罰款的人。即使後來詹姆斯與波許（Chris Bosh）加盟，情況也沒改變，他確保萊里制定的規則被休息室裡的每個人遵守。」

雖然詹姆斯未被列入這份特定「領袖」名單，但這更傾向於韋德對特殊領導特質的個人體驗，而非否定詹姆斯的能力。

事實上，兩人始終保持深厚友誼，詹姆斯也曾公開表示與韋德的合作是他職業生涯的關鍵轉折點。「雖然沒有韋德，我個人在聯盟中或許也能取得成功，但若想達到最高層級的勝利，我絕對需要他。我非常感激他在我前往邁阿密時為我所做的一切，在那之前，俄亥俄州的艾克倫（Akron）就是我生命的全部，是他幫我實現了跨越。」詹姆斯感性地說道。