快訊

目擊者聞巨響！伊朗革命衛隊報復 攻擊卡達、巴林等中東4國美軍基地

聯手美轟炸！以媒稱伊朗陸軍總司令哈塔米身亡 最高領袖哈米尼動向曝光

台中烏日橋下「男子一棒打趴幼童」引公憤 議員怒關切、警以車追人

NBA／全能康寧漢率活塞重返巔峰 杜倫豪言奪冠：我們現在就要

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜倫。 路透社
杜倫。 路透社

底特律活塞今天在自家死裡逃生，最後在延長賽以3分之差驚險擊敗強敵騎士，取得2連勝，自進入2026年以來，活塞僅輸了6場比賽，目前以44勝14敗持續穩居東區龍頭寶座，領先綠衫軍達5.5場勝差。

這支球隊在經歷了21世紀初期的冠軍輝煌盛世後，陷入了長年的低迷與掙扎，但如今他們已經脫胎換骨，成為今年奪冠的熱門勁旅。

明星中鋒杜倫（Jalen Duren）近日接受採訪時，明確表達了球隊對奪冠的強烈渴望，更展現「全心投入」的意志，直言活塞已經準備好迎接最高榮譽。

「對某些人來說，這聽起來可能很瘋狂，但我們的目標就是贏得總冠軍。我們不想等待，我們覺得球隊已經擁有了合適的球員、教練團，以及足以奪冠的心態與球風。我們現在就要去爭奪它。」杜倫說。

杜倫此戰豪取33分16籃板3助攻3阻攻，成為活塞隊史自1980年麥卡杜（Bob McAdoo）以來首位連4場至少拿到25分10籃板的球員。至於康寧漢（Cade Cunningham）則是拿下25分10籃板7助攻2抄截，表現依舊全面。

本賽季活塞隊的崛起絕非偶然，球隊陣容才華橫溢，共有6名球員場均得分達到雙位數。核心球星康寧漢繳出了MVP等級的數據，場均貢獻25.4分，同時以場均9.8次助攻排名聯盟第2；而杜倫（Jalen Duren）本身也展現了強大的禁區統治力，場均得到18.2分並抓下10.6個籃板。

相關新聞

NBA／MVP對決氣氛火爆 雷霆亞歷山大36分壓倒金塊約柯奇大三元

雷霆隊在今天與金塊隊之戰迎回因傷缺陣9場比賽的球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），並與金...

NBA／怒批湖人就是在「擺爛」 巴克利籲聯盟：快點罰款

湖人隊三巨頭全員健康，近期卻苦吞3連敗，上一戰輸給沒有布克（Devin Booker）和布魯克斯（Dillon Brooks）的太陽隊，更讓許多球迷崩潰。傳奇球星「惡漢」巴克利（Charles Bar

NBA／韋德評選生涯合作三大出色領袖 名單竟沒有詹姆斯

75大傳奇球星韋德（Dwyane Wade）近日在《The Athletic》特別撰文，分享了他職業生涯中合作過最出色的三位領袖。 這份名單展現了他對邁阿密熱火深厚的革命情感，分別為大掌櫃「油頭

NBA／全能康寧漢率活塞重返巔峰 杜倫豪言奪冠：我們現在就要

底特律活塞今天在自家死裡逃生，最後在延長賽以3分之差驚險擊敗強敵騎士，取得2連勝，自進入2026年以來，活塞僅輸了6場比賽，目前以44勝14敗持續穩居東區龍頭寶座，領先綠衫軍達5.5場勝差。 這

NBA／傳2015榜眼「0球隊想要」 可能乖乖回巫師打球

2015年榜眼羅素（D'Angelo Russell）近2季表現差勁，他在交易大限前被送往巫師隊，至今還沒出賽紀錄，也沒買斷合約。如今有美媒爆料，0球隊對羅素感興趣，因此他有可能披上巫師戰袍。

NCAA／賀博狂轟致勝一擊 率哈佛男籃17分大逆轉

身披NCAA哈佛大學男籃戰袍的台美混血好手賀博，今天在終場前3.1秒飆進致勝一擊，幫助球隊以58比56氣走普林斯頓大學，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。