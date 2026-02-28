NBA／全能康寧漢率活塞重返巔峰 杜倫豪言奪冠：我們現在就要

底特律活塞今天在自家死裡逃生，最後在延長賽以3分之差驚險擊敗強敵騎士，取得2連勝，自進入2026年以來，活塞僅輸了6場比賽，目前以44勝14敗持續穩居東區龍頭寶座，領先綠衫軍達5.5場勝差。

這支球隊在經歷了21世紀初期的冠軍輝煌盛世後，陷入了長年的低迷與掙扎，但如今他們已經脫胎換骨，成為今年奪冠的熱門勁旅。

明星中鋒杜倫（Jalen Duren）近日接受採訪時，明確表達了球隊對奪冠的強烈渴望，更展現「全心投入」的意志，直言活塞已經準備好迎接最高榮譽。

「對某些人來說，這聽起來可能很瘋狂，但我們的目標就是贏得總冠軍。我們不想等待，我們覺得球隊已經擁有了合適的球員、教練團，以及足以奪冠的心態與球風。我們現在就要去爭奪它。」杜倫說。

杜倫此戰豪取33分16籃板3助攻3阻攻，成為活塞隊史自1980年麥卡杜（Bob McAdoo）以來首位連4場至少拿到25分10籃板的球員。至於康寧漢（Cade Cunningham）則是拿下25分10籃板7助攻2抄截，表現依舊全面。

本賽季活塞隊的崛起絕非偶然，球隊陣容才華橫溢，共有6名球員場均得分達到雙位數。核心球星康寧漢繳出了MVP等級的數據，場均貢獻25.4分，同時以場均9.8次助攻排名聯盟第2；而杜倫（Jalen Duren）本身也展現了強大的禁區統治力，場均得到18.2分並抓下10.6個籃板。