NBA／傳2015榜眼「0球隊想要」 可能乖乖回巫師打球

2015年榜眼羅素（D'Angelo Russell）近2季表現差勁，他在交易大限前被送往巫師隊，至今還沒出賽紀錄，也沒買斷合約。如今有美媒爆料，0球隊對羅素感興趣，因此他有可能披上巫師戰袍。

羅素是湖人隊2015年用榜眼籤選進的重建基石，但發展不如預期，後續效力籃網、勇士、灰狼，2023年因交易重返湖人，2024年又被交易到籃網。去年與獨行俠隊簽2年1165萬美元合約，又在今年交易大限前因戴維斯（Anthony Davis）交易案被送往巫師。

羅素本季場均10.2分4.0助攻，三分命中率29.5%，至今尚未替巫師打過球。《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）指出，羅素尚未被球隊裁掉，情況顯示他很可能會留隊。未獲聯盟其他球隊興趣的情況下，羅素有可能在2025-26賽季後半段持續效力巫師。值得注意的是，羅素近期已將背號從14號改為28號。

另外，根據資深記者史坦（Marc Stein）報導，控衛瓊斯(Tyus Jones)和獨行俠隊達成買斷協議，希望加入季後賽球隊。瓊斯本季繳出生涯最差表現，場均3.1分2.6助攻，三分命中率27.8%。