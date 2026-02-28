NCAA／賀博狂轟致勝一擊 率哈佛男籃17分大逆轉

快訊

中央社／ 台北28日電
賀博在NCCA比賽上演致勝一擊。資料照
身披NCAA哈佛大學男籃戰袍的台美混血好手賀博（Robert Hinton），今天在終場前3.1秒飆進致勝一擊，幫助球隊以58比56氣走普林斯頓大學，不僅完成17分大逆轉，更摘下客場7連勝。

全美大學體育聯盟（NCAA）哈佛男籃今天作客普林斯頓，沒想到開局陷入亂流，甚至在下半場剛開打後處於17分落後局面，不過哈佛男籃展現韌性，尤其台美混血好手賀博在終場前3.1秒切入後完成精彩致勝跳投，帶領球隊完成逆轉勝，目前常春藤聯盟戰績與耶魯大學並列第1名。

此役賀博攻下全隊最高15分，他在賽後接受媒體採訪時表示，隊友、教練都信任自己負責操刀關鍵一擊，因此很開心如願投進，並提到這場逆轉勝相當考驗所有人的意志力，「我們彼此鼓勵，在艱困時刻團結在一起，我很驕傲全隊表現，這1勝對我們意義重大。」

哈佛男籃總教練阿梅克（Tommy Amaker）則評價，賀博飆進致勝一擊的表現很精彩，當時就是希望把球交給他，試著終結比賽，「這場展現我們球隊特質，克服逆境必須靠團隊通力合作，我為他們的努力、能量感到滿意。」

另外，穿著康乃爾大學戰袍的哥哥賀丹（Adam Hinton）今天同樣繳出亮眼表現，全場飆進3記三分彈、進帳11分，搭配隊友費根（Jake Fiegen）砍進致勝三分球，最後以72比69氣走強敵耶魯，幾乎鎖定常春藤聯盟「三月瘋」的最後1張門票。

賀丹。資料照
