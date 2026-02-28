快訊

NBA／奇兵讓勇士助攻數大幅提升！巴西前鋒：我原本是控衛

聯合新聞網／ 綜合報導
桑托斯(左)。 路透
勇士隊本季受傷病所困，巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶撕裂提前報銷，柯瑞（Stephen Curry)因跑者膝傷勢已連休9場。不過傷病潮讓部分球員有更多發揮空間，巴西前鋒桑托斯（Gui Santos）表現最令人驚艷。

桑托斯本季場均助攻1.7次，近5場達4.6次，桑托斯受訪時談到角色轉變，「老實說，我真的很喜歡。不是說我不喜歡原本的角色，我本來就很享受站在NBA賽場上，但當你在場上有更多自由去找隊友、切入籃下、做更多事時，打球會更快樂，真的很有動力。」

201公分的桑托斯提到，自己其實有很多控衛經驗，「我剛來到這裡時，其實是打控球後衛。在巴西打球時，我幾乎就是以控衛身分出賽，球一直在我手上。」

勇士近5場有3場團隊助攻數達到37次以上，對金塊隊送出本季新高的42次助攻。反觀前54場比賽，勇士只有2場助攻數突破37次。

不過桑托斯也清楚，主力陣容回歸後自己的角色勢必會調整，「我們知道一旦柯瑞和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）回來後，球隊的打法會很不一樣。不過我們仍是一支很好的球隊，這段時間磨合得很好、狀態也不錯，最近幾場比賽有很多人得分破雙位數，這對我們來說是重要的一步。」

勇士

