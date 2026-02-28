NBA／多特惡意絆倒引爆雙方衝突 約柯奇：那是沒必要的動作

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
約柯奇遭多特惡意犯規引發衝突。圖截自X
約柯奇遭多特惡意犯規引發衝突。圖截自X

雷霆與金塊這兩支可能在西冠碰頭的勁旅上演一場頂尖對決，這也是自2025年西區第二輪系列賽搶七大戰以來，約柯奇（Nikola Jokic）與金塊隊首度重返奧克拉荷馬挑戰由亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的雷霆隊。

整場比賽雙方分數極度拉鋸，最終雷霆在延長賽中以127比121力克金塊，但過程中的激烈衝突一度讓場面失去控制。

比賽的導火線發生在第四節剩餘8分03秒時，雷霆前鋒多特（Luguentz Dort）在球隊得分後，刻意向後移動進入約柯奇的行進路線，導致這位金塊隊當家球星被絆倒在地。

憤怒的約柯奇隨即起身找多特理論，而多特則張開雙臂顯得相當不解。此時，威廉斯（Jaylin Williams）迅速介入，與約柯奇互相扯住對方的球衣不肯鬆手。雙方球員、教練及保全人員隨即湧入試圖將兩人拉開，防止事態進一步擴大。

經過裁判觀看影像重審後，認定多特（Luguentz Dort）對約柯奇（Nikola Jokic）的犯規屬於「不必要且過度的行為」，將原本的普通犯規升級為二級惡意犯規，直接將其驅逐出場。至於參與推擠的約柯奇（Nikola Jokic）與威廉斯（Jaylin Williams）則各被判一次技術犯規，兩者相互抵銷。

儘管場面一度混亂，雙方隨後將注意力重新拉回球場。在第四節最後10秒，兩隊接連錯失超前比分的機會，比賽進入延長賽。亞歷山大展現出MVP等級的穩定性，全場狂砍36分、3籃板、9助攻及2抄截，掌控了比賽後段的節奏，成為雷霆隊致勝的首要功臣。

約柯奇（Nikola Jokic）雖然捲入衝突，但仍繳出23分17籃板14助攻的全能數據。

雷霆面對11連勝馬刺的緊迫盯人，拿下這場比賽後雙方仍有2場勝差；至於近況不佳的金塊則是落居西區第4，和後面的灰狼已無勝差。按照這樣的排名，雷霆和金塊很有可能還是會在季後賽第二輪碰頭。

賽後針對多特的惡意犯規，約柯奇不願多說但直言那是一個沒必要的動作，也不想講威廉斯是否刻意升高衝突。「我不想評論，那是一個沒有必要的動作，我的反應也沒必要。球場上不應該出現這種事情。我當時沒有擔心自己會被驅逐，因為我什麼也沒做。」

對於金塊近期的起伏和陰霾，約柯奇認為開季以來一直都面臨各種狀況，包括傷兵不斷進出等，「總之，我認為我們正在朝正確的方向前進。」談到自己的手感和整體效率，約柯奇則表示，「每個人都有陷入投籃低迷的時候，我希望能盡快找回狀態。」

