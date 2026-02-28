快訊

開戰！以色列對伊朗發動先制打擊 德黑蘭傳出爆炸

高雄228中樞紀念儀式...家屬抗議會場配樂「太歡樂像婚禮」 主辦單位致歉

經典賽／好巧！中華隊機場受訪出現熟面孔 林益全意外入鏡

NBA／怒批湖人就是在「擺爛」 巴克利籲聯盟：快點罰款

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人隊防守。 法新社
湖人隊防守。 法新社

湖人隊三巨頭全員健康，近期卻苦吞3連敗，上一戰輸給沒有布克（Devin Booker）和布魯克斯（Dillon Brooks）的太陽隊，更讓許多球迷崩潰。傳奇球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）痛批湖人根本在擺爛，並呼籲聯盟總裁席佛（Adam Silver）對湖人開罰。

爵士隊日前因第四節將主力放在板凳上，被聯盟認定是在擺爛，遭罰50萬美元，引發球迷及媒體熱議。巴克利在《Inside the NBA》談到湖人的近況，用這件事當梗罵湖人，「湖人現在就是在擺爛，席佛要快點罰他們，他們就是在擺爛，昨天輸太陽。」

節目搭檔史密斯（Kenny Smith）認為湖人沒有擺爛，巴克利回擊，「湖人就是在擺爛，他們越來越接近樂透區，離附加賽比離第1名還近，只是席佛沒勇氣去罰湖人而已。」

湖人目前34勝24敗，落後西區第5的灰狼隊2場勝差，領先第7的太陽1場勝差，太陽本季對湖人有3勝1敗對戰優勢。

湖人 巴克利

相關新聞

NBA／MVP對決氣氛火爆 雷霆亞歷山大36分壓倒金塊約柯奇大三元

雷霆隊在今天與金塊隊之戰迎回因傷缺陣9場比賽的球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），並與金...

NBA／怒批湖人就是在「擺爛」 巴克利籲聯盟：快點罰款

湖人隊三巨頭全員健康，近期卻苦吞3連敗，上一戰輸給沒有布克（Devin Booker）和布魯克斯（Dillon Brooks）的太陽隊，更讓許多球迷崩潰。傳奇球星「惡漢」巴克利（Charles Bar

NBA／佛西維奇完美強化進攻威能 塞爾蒂克狂寫隊史新紀錄

季中交易的關鍵補強，讓波士頓塞爾蒂克自明星賽之後，成為全聯盟最炙手可熱的球隊之一，特別是在今天主場對籃網的比賽中，塞爾蒂克不僅以148比111大勝對手，更繳出了聯盟歷史上最頂尖的進攻表現之一。

NBA／「騎馬打仗」畫面瘋傳！勇士格林嗆酸民：看不懂籃球

勇士隊老將格林（Draymond Green）日前在鵜鶘隊中鋒喬丹（DeAndre Jordan）身上「騎馬打仗」，畫面在網路上瘋傳。格林在節目上澄清，這動作並非一時衝動，而是精密的戰術安排。

NBA／布朗森首節狂飆22分退公鹿 成尼克隊史最快7000分球員

尼克隊一哥布朗森（Jalen Brunson）在今天與公鹿隊之戰火力全開，首節個人就豪取22分，這也讓他超越「甜瓜」安東...

NBA／聰明、有策應能力！馬刺簽資深中鋒普拉里到賽季結束

馬刺隊日前與35歲中鋒普拉里（Mason Plumlee）簽10天合約，如今在一場球都沒打的情況下，簽訂正式合約，直到賽季結束。 普拉里是一名運動能力普通，但擁有籃球智商，能在高位策應的中鋒，2

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。