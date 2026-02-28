NBA／怒批湖人就是在「擺爛」 巴克利籲聯盟：快點罰款

湖人隊三巨頭全員健康，近期卻苦吞3連敗，上一戰輸給沒有布克（Devin Booker）和布魯克斯（Dillon Brooks）的太陽隊，更讓許多球迷崩潰。傳奇球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）痛批湖人根本在擺爛，並呼籲聯盟總裁席佛（Adam Silver）對湖人開罰。

爵士隊日前因第四節將主力放在板凳上，被聯盟認定是在擺爛，遭罰50萬美元，引發球迷及媒體熱議。巴克利在《Inside the NBA》談到湖人的近況，用這件事當梗罵湖人，「湖人現在就是在擺爛，席佛要快點罰他們，他們就是在擺爛，昨天輸太陽。」

節目搭檔史密斯（Kenny Smith）認為湖人沒有擺爛，巴克利回擊，「湖人就是在擺爛，他們越來越接近樂透區，離附加賽比離第1名還近，只是席佛沒勇氣去罰湖人而已。」

湖人目前34勝24敗，落後西區第5的灰狼隊2場勝差，領先第7的太陽1場勝差，太陽本季對湖人有3勝1敗對戰優勢。