NBA／MVP對決氣氛火爆 雷霆亞歷山大36分壓倒金塊約柯奇大三元

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

雷霆隊在今天與金塊隊之戰迎回因傷缺陣9場比賽的球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），並與金塊約柯奇（Nikola Jokic）上演一場氣氛火爆的MVP對決，雙方一路拉鋸到延長賽，最終雷霆就以127：121險勝金塊。

過去一段時間飽受傷病所苦的雷霆，在亞歷山大缺陣的9場比賽中，僅拿下5勝4敗的成績，也因此將聯盟戰績龍頭寶座拱手讓給了活塞隊，在今天活塞率先出賽並在延長賽擊敗騎士隊後，雷霆也在與金塊之戰一路拚戰至延長賽。

本場比賽焦點也放在雷霆亞歷山大與金塊約柯奇的年度MVP之爭，目前在MVP排行榜上位居前2位的兩人，在開賽後不久就爆發衝突，亞歷山大在一次運球突破的過程中遭到約柯奇犯規，並將球直接砸在約柯奇身上遭判技術犯規。

除了這次衝突事件外，第四節中段約柯奇也因為遭到多特（Luguentz Dort）絆倒一度上前怒目相對，最終多特遭判二級惡意犯規驅逐出場，約柯奇則是與上前力挺隊友的雷霆威廉斯（Jaylin Williams）各吞一次技術犯規。

不僅在攻守展現超高強度，兩隊整場比賽也一路拉鋸，金塊更靠著約柯奇在第四節倒數38秒投進追平比數兩分球，將比賽帶入延長賽，延長賽儘管雷霆讓已經攻下36分的亞歷山大在場邊觀戰，但仍是靠著其他球員的輪番開砲，一度取得9分領先。

而金塊雖然靠著穆雷（Jamal Murray）的連續三分球命中，一度在倒數5.5秒追到4分差距，但為時已晚，最終讓雷霆以127：121帶走勝利。

雷霆今天以剛復出的亞歷山大攻下36分外帶9助攻表現最佳，霍姆葛倫（Chet Holmgren）則有15分、21籃板、3阻攻；至於金塊約柯奇拿下23分、17籃板、14助攻「大三元」，穆雷則有39分進帳。

