TPBL／海神攜手企業推菁英籃訓營 施晉堯賣力教學喊到燒聲

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣柏釧攜手高雄全家海神舉辦的2026基層菁英籃球訓練營圓滿成功。圖／高雄全家海神提供
台灣柏釧攜手高雄全家海神舉辦的2026基層菁英籃球訓練營圓滿成功。圖／高雄全家海神提供

高雄全家海神職業籃球隊追逐戰績之際不忘回饋在地，協助在地基層籃球向下紮根，昨天攜手BC台灣柏釧企業股份有限公司，於華山國小舉辦「2026基層菁英籃球訓練營」，海神全隊19位球員擔任海派教頭，邀請13所國小籃球隊、120名同學參與，希望透過訓練營寓教於樂的方式持續推廣籃球運動，幫助運動風氣向下扎根。

訓練營邀請高雄華山、光華、獅湖、漢民、永芳、中正、鎮北、博愛、新甲、陽明、勝利、雲林鎮南及屏東仁愛共13所小學，同時吸引不少熱情家長前來。訓練營登場前，由隊長余純安致贈全隊簽名球衣予華山國小校長王惠玲。

王惠玲感謝海神與BC鉑釧發揮社會責任，每年付出許多資源，訓練營更邁入第三屆，秉持把台灣籃球運動持續推廣，並鼓勵同學們認真學習，留下難忘回憶。

學員皆可獲得訓練營專屬「BC Basketball Camp」雙面漸層球衣，訓練營由海神球員親自傳授籃球技術，共六大關卡運球、防守、傳球、動態投籃、敏捷訓練及多打少實戰練習，最後透過遊戲方式驗收成果，讓同學們從互動中充分體會籃球的樂趣。

海派教頭奧迪傑展現親和力，對小朋友的認真好學印象深刻，「被天真的孩子們包圍，讓我想起小時候純粹喜歡籃球的自己。小朋友們學習過程中十分專注，教起來很有成就感。」施晉堯也直呼喊到喉嚨沙啞，但感受到同學滿滿的投入與熱情。

今年新增的全展運動防護教室，由海神運動防護團隊擔任講師，針對外傷處理、運動前後伸展等，進行基礎運動防護教學，透過海神球員帶領學生實作及 QA 問答，增加基本的運動防護觀念。

施晉堯與海神球員賣力教學。圖／高雄全家海神提供
施晉堯與海神球員賣力教學。圖／高雄全家海神提供

籃球

